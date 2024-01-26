藍委陳玉珍公車站巧遇柯文哲　急上車拉票

藍委陳玉珍。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月26日電／“立法院”正副院長2月1日選舉，台灣民眾黨主席柯文哲26日列席民眾黨“立院”黨團晨會，針對選舉投票意向進行意見交換，會後拋出要藍綠正副院長人選來黨團溝通。柯文哲受訪結束後散步離開黨團，到附近公車站牌等公車，就在柯文哲上車時，中國國民黨“立委”陳玉珍恰巧路過，陳玉珍也趕緊上車打招呼，向柯表達“請做正確決定”。



媒體報導，柯文哲26日上午在“立法院”接受聯訪後，步行到附近的公車站，上車時剛好巧遇國民黨“立委”陳玉珍，陳玉珍也禮貌地上車跟柯打招呼，並說“請做正確決定。”



陳玉珍受訪說，民眾黨當初可以得到這麼多不分區選票，訴求是說要監督執政黨、政黨輪替，如果今天在院長選舉沒有達到這目地，是不是自打臉？以柯文哲的智慧，相信不會做這樣的事情。



至於柯文哲拋出藍綠“立法院長”候選人到民眾黨團溝通，陳玉珍表示，個人認為可以，但還要尊重候選人，等於是做一些理性的溝通，以後擔任正副院長要把“立法院”帶到什麼方向。



陳玉珍透露，自己剛有跟柯文哲說，請他要做正確的決定，因為當初民眾黨得到這些不分選票的時候，當初的訴求是要監督執政黨，還有新潮流不倒、台灣不會好。國民黨“立法院長”候選人韓國瑜提出幾大改革訴求、正面回應，現在衹有民進黨在那邊罵民眾黨是沒用的8席，“我們不會這樣”。



陳玉珍說，過去幾年民進黨就是這種鴨霸做法，欺壓少數黨，這次好不容易民進黨變成少數黨，希望在野黨還是在監督、在各議題上可以一起合作。



針對民眾黨拋出四個條件，陳玉珍說，她認為不算什麼條件，要決定怎麼做之前總是要理念的溝通，她寧願把它看成是一種理念的溝通，在野黨往下要怎麼合作監督執政黨，畢竟現任執政黨、賴清德衹有得到40%的票，60%的民意還是希望強力監督，大家應該要針對議題一起合作監督，因此，柯文哲拋出請大家去黨團報告，事前理念溝通都非常正面。