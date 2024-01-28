中評編譯：賴清德當選與各國的不同反應

2024年1月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同瑙魯外長安格明舉行會談並簽署《中華人民共和國和瑙魯共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。 中評社香港1月28日電（記者 郭至君編譯）美國外交關係委員會（CFR）負責東南亞事務的高級研究員Joshua Kurlantzick日前在官網上撰文，分析了賴清德的當選與亞太一些國家的反應。他說，值得注意的是，美國、澳大利亞兩國都在賀詞中稱賴清德為“博士”，而不是當選“總統”。拜登政府還明確表示不支持台灣正式獨立。美國的一份聲明中說：“我們期待與賴博士和台灣各黨派領導人合作，推進我們的共同利益和價值觀，並在符合美國一個中國政策的前提下，推進我們長期以來的非官方關係。



Joshua Kurlantzick寫道，然而，令人略感意外的是，美國在該地區的一些合作夥伴卻走得更遠，這似乎是對中國的挑戰。菲律賓總統小馬科斯與前任總統積極與中國接觸的政策明顯不同，他選擇加強與華盛頓的安全關係。他不顧北京的潛在影響，祝賀賴清德獲勝，強調菲律賓和台灣之間的共同利益，並稱他為當選“總統”。這一立場超越了台灣的主要支持者美國以及澳大利亞和韓國等美國其他地區夥伴的立場。中國大陸已對這一聲明做出了嚴厲回應：中國不會忘記菲律賓等地區國家的行為。小馬科斯可能已經決定，他需要被視為完全支援美國在該地區的利益，以便在南海問題上與中國發生衝突時獲得美國的支持。



日本一直積極與菲律賓等美國夥伴在該地區建立更緊密的安全關係，並普遍加強了應對可能發生的地區衝突的準備工作。賴清德當選後，日本外相上川陽子向他表示祝賀，並在一份外務省聲明中指出，釣魚島是日本“極其重要的合作夥伴和朋友”。北京迅速通過其駐日本大使館發表聲明予以回應，稱“堅決反對”上川的聲明，並稱日本在干涉中國內政。另外，北京還就新加坡祝賀賴清德獲勝的表態第一時間進行了嚴正交涉。

