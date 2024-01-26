2024年全國中醫藥局長會議召開

中評社北京1月26日電／據人民網報導，1月22日至23日，2024年全國中醫藥局長會議在北京召開。



會議指出，2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年。我國中醫藥系統深入推進中醫藥振興發展重大工程，強化項目管理和資金投入，聚焦重點領域、重點環節實施一批重大項目。加快推動優質醫療資源擴容下沉和區域均衡布局，深化中醫類國家醫學中心、國家區域醫療中心建設，推進中西醫協同“旗艦”醫院、中醫特色重點醫院、縣級中醫醫院建設，中醫藥服務能力和可及性明顯增強。縱深推進中醫藥綜合改革，國家中醫藥綜合改革示範區建設形成一批成果，國家中醫藥傳承創新發展試驗區建設加快布局。中醫藥在新冠疫情防控和應對呼吸道疾病中發揮獨特優勢。實施中醫藥特色人才培養工程（岐黃工程），啟動新時代西醫學習中醫優秀人才培養項目，首批岐黃學者通過驗收且產出一批標誌性成果。醫教協同深化中醫藥教育改革取得新進展。加強科技創新平台和評價機制建設，完成中醫治療優勢病種、中西醫結合診療方案、適宜技術、療效獨特中藥品種等遴選與發布，中藥資源保護和產業發展政策供給切實強化。中醫藥對外交流合作和文化建設呈現新亮點，中醫藥影響力不斷提升。



會議指出，2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。中醫藥系統以貫徹實施《中共中央 國務院關於促進中醫藥傳承創新發展的意見》為主線，以深入實施中醫藥振興發展重大工程為抓手，堅持守正創新，推進深化改革，強化統籌協同，狠抓內涵建設，發揮特色優勢，加快推動中醫藥高質量發展。



一是統籌落實中央關於中醫藥的重大決策和服務區域協調發展戰略，健全跨部門協調機制和專項調度機制，推進實施中醫藥振興發展重大工程，力求在落地落實上取得最大效果。搶抓區域協調發展重大機遇，加快在促協同、建高地上出硬招實招，打造中醫藥高質量發展新增長極。



二是統籌優質資源提質擴容和補齊服務短板，大力加強中醫優勢專科建設，促進中醫醫療機構發揮中醫藥特色優勢，發揮叠加優勢推進中西醫結合工作，持續優化中醫藥服務供給、提升中醫藥服務質量、推動優質資源下沉，不斷鞏固、培育、放大優勢，最大程度滿足群眾就醫需求。

