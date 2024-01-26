世界數字教育大會將於1月29日在上海召開

中評社北京1月26日電／據央廣網報導，1月26日，據教育部消息，教育部、中國聯合國教科文組織全國委員會、上海市人民政府將於2024年1月29至31日在上海共同舉辦2024世界數字教育大會。



隨著新一輪科技革命和產業革命深入發展，數字化轉型已成為全球教育界共識。聯合國教育變革峰會把教育數字化變革列為五大重點行動領域之一，世界各國紛紛出台教育數字化發展戰略，探索利用數字技術推進包容和公平的優質教育。中國政府高度重視教育數字化。黨的二十大對推進教育數字化作出專門戰略部署，明確提出“推進教育數字化，建設全民終身學習的學習型社會、學習型大國。”



近年來，教育部大力實施教育數字化戰略行動，建成了世界第一大教育教學資源庫，發布了一系列教育數字化的標準規範，全球數字教育發展中發揮了積極引領作用。2023年2月，教育部與中國聯合國教科文組織全國委員會在北京舉辦了首屆世界數字教育大會。去年，國家智慧教育公共服務平台還獲得了聯合國教科文組織教育信息化獎。為推動數字教育高質量發展，加強數字教育對話合作，此次我們舉辦2024世界數字教育大會通過大會展示我國數字教育領域最新成果，搭建數字教育國際交流合作平台，推動全球教育共同發展。



據悉，此次大會以“數字教育：應用、共享、創新”為主題，重點圍繞教師數字素養與勝任力提升、教育數字化與學習型社會建設、人工智能與數字倫理、數字教育評價等議題進行深入交流討論。



大會由開幕式、全體會議、平行會議和閉幕式等4個部分組成，並同期舉辦“數智未來”教育展。開幕式和全體會議將於1月30日上午舉行，主要包括嘉賓致辭、主旨演講和成果發布等環節。1月30日下午將舉行3場平行會議，主題分別為：教師數字素養與勝任力提升、教育數字化與學習型社會建設、全球數字教育發展趨勢與指數評價。1月31日上午將舉行另外3場平行會議，主題分別為：人工智能與數字倫理、數字變革對基礎教育的挑戰與機遇、教育治理數字化與數字教育治理。平行會議之後舉行閉幕式，主要包括演講、成果發布、閉幕辭、交接儀式等環節。“數智未來”教育展將於1月30至31日舉辦，重點展示中國發展數字教育的理念和做法，包括信息化歷程、數字化轉型智能化發展、數字化教育裝備四個篇章。

