雲南青少年“武林高手”怒江“論劍”

中評社北京1月26日電／據央廣網報導，來自雲南各地的青少年“武林高手”英姿勃發、各顯身手，各類兵器舞得有板有眼，一套長拳打得蒼勁有力……1月24日，2024年雲南省青少年武術套路冠軍賽暨雲南省第二屆青少年（學生）運動會武術套路預賽在怒江開幕。



本次比賽是繼2016年雲南省青少年射箭錦標賽、2019年雲南省青少年舉重錦標賽、田徑錦標賽後，在怒江舉辦的又一次全省競技體育的高規格賽事，也是怒江州第一次舉辦武術套路項目的單項競技體育賽事。怒江州教育體育局局長、本次比賽競賽委員會執行主任胡劍表示，怒江州將竭力為賽事做好服務保障工作，把本次賽事辦出特色、辦出成效，辦成公平公正、美好和諧而又令人難忘的全省青少年“武林盛會”。



據介紹，此次比賽，搭建了具有廣泛影響力的高層次平台，不僅能使廣大青少年武術運動員盡顯武藝，充分展示武術魅力和良好的精氣神，更能選拔和培養優秀的青少年競技武術後備人才，在國際、國內賽場上爭金奪銀，為國爭光、為省添彩。雲南省海埂運動訓練中心副主任、本次比賽競賽委員會執行副主任楊俊表示，本次比賽在怒江舉辦，是怒江州教育體育部門開拓辦賽項目的新領域，必將對雲南武術事業尤其是青少年武術運動的發展產生十分重要的影響。



近年來，怒江州著重打造“秘境怒江、戶外天堂”的新定位、新品牌，探索“體育＋”融合發展模式，持續舉辦國際皮劃艇野水公開賽、國際自行車挑戰賽、萬人籃球節、AA百公里徒步等精品賽事活動，吸引了國內外的廣泛關注，推動怒江體育事業、體育產業與文化旅遊、國際交流等各項事業的騰飛，成為國內外瞭解雲南、瞭解怒江的新視窗。



（來源：央廣網）