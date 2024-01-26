2024年春運長三角首趟臨時旅客列車發出

中評社北京1月26日電／據央廣網報導，1月26日0時4分，2024年春運長三角首趟K4177次臨時旅客列車從上海南站始發開往貴陽站，列車載著逾千名旅客踏上春運返鄉路。



1月26日是2024年春運首日，距離春節還有15天，長三角地區去往雲貴、川渝等方向的客流已明顯增加。為實現旅客錯峰出行，長三角鐵路春運臨時客車陸續開行。K4177次列車途經嘉興、杭州南、金華、衢州、懷化等車站，全程運行2022公里，歷時27小時54分鐘。



今年1月上旬，長三角去往雲貴方向的日均客流在1.4萬人次左右，進入春運後已攀升至3萬人次以上，重點方向客流需求旺盛。當天，K4177次列車共售出車票1377張，客座率達到100%，車上旅客目的地多為貴陽。



據介紹，長三角鐵路2024年春運40天預計將發送旅客8900萬人次，日均發送旅客222.5萬人次，同比2019年同期增長18.7%，創歷史新高。長三角鐵路部門在啟用高峰運行圖的基礎上計劃增開旅客列車369.5對（直通旅客列車225對、管內旅客列車144.5對），重點對東北、長沙、南昌等多個熱門方向進行運能補充，積極應對春運期間的出行大客流。



據瞭解，今年春運，長三角地區加開臨時旅客列車主要方向包括鄭州、長沙、武漢、西安、廣州、青島、貴陽、重慶、南昌、九江等。



（來源：央廣網）