韓國瑜願赴民眾黨溝通　尋求團結合作契機

國民黨韓國瑜表示，“願意釋放最大誠意，前往拜訪溝通在野的伙伴，尋求團結合作的契機” 。（韓國瑜臉書） 中評社台北1月26日電／台灣民眾黨在2月1日的“立法院”正副院長選舉會支持誰？黨主席柯文哲26日拋出，邀請藍綠正副院長候選人到黨團溝通或座談，說明“國會”改革的想法。對此，中國國民黨“立法院長”參選人韓國瑜今日在臉書發文表示，“我們願意釋放最大誠意，前往拜訪溝通在野的伙伴，尋求團結合作的契機”，共同面對顢頇蠻幹的民進黨，強化“國會”監督制衡的價值。



柯文哲26日上午前往民眾黨黨團跟8名準“立委”開會討論，柯會後受訪表示，邀請藍綠正副院長候選人到黨團溝通或座談，說明“國會”改革的想法。“國會”龍頭選舉，民眾黨一定會團進團出，若未依黨團決議將開除黨籍。



韓國瑜26日下午在臉書上發文表示，唯有團結的在野，才能有強大的制衡力量，才能有效的監督執政。欣見各方對於“國會”改革的意見逐步的收攏與共識，願意釋放最大誠意，前往拜訪溝通在野的伙伴，尋求團結合作的契機。樂見在野的“國會”能有共同改革的決心與方向。



韓國瑜指出，不該錯過任何可以團結合作的機會，這也是為何他先前表達“國會”改革理念，藉此公開、具體地回應在野夥伴的訴求主張。議題更不只是侷限“國會”的改革，針對特定的議題、好的政策，都應該有更好的互信與討論合作的空間。



韓國瑜說，為了強化“立院”監督執政的機制、捍衛每一席“國會議員”的監督力道，願意撇開外界流言的紛擾，誠意溝通、尋求在野的支持。希望打開合作的契機、保持良好互動，共同面對顢頇蠻幹的民進黨，強化“國會”監督制衡的價值！