張善政率6藍委訪桃捷　盼協助爭取9大建設

張善政今日下午率桃園6席藍委參訪桃捷公司。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月26日電（記者 盧誠輝）中國國民黨桃園市長張善政今日下午率領桃園6席藍委參訪桃園捷運公司，期盼6位藍委能合力爭取包括車廂不足與產權移轉等問題，希望6席藍委能為桃園爭取9大建設。



張善政今日陪同6位國民黨“立委”當選人牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲和邱若華參訪桃園捷運公司，由桃捷總經理莊英震親自做簡報，向6位藍委報告桃捷智慧鐵道成果，包括桃市府各一級主管與多位藍營議員都到場出席，簡報結束後一行人隨即展開約1.5小時的閉門會議。



張善政表示，今日邀請6位委員來桃捷有2個目的，第一個目的就是把桃捷過去幾年做的數位鐵道成果跟委員們報告，因為該計劃即將結束，下一期計劃正在跟鐵道局爭取，希望能夠繼續往下做，智慧鐵道計劃會是將來引領台灣鐵道安全跟服務品質非常重要的計劃，做出來的成果會分享給所有有捷運的城市，還有台鐵跟高鐵，所以這個是桃市府未來非常重要的一個計劃。



張善政指出，第二個目的是因為桃市府將來的發展有很多地方需要“中央”的配合，這個時候“立法院”這邊的支持力道其實也是非常重要，希望6位委員將來可以分配在不同的委員會，在不同的面向給桃市府最大的施政支持，他也會跟委員報告未來幾年桃市府上有什麼樣的挑戰，這些挑戰需要委員在“立法院”怎樣的支持，讓這些重要的施政項目能夠順利的往前推動。



據瞭解，閉門會議中討論包括桃園捷運棕線、捷運三鶯線延伸到八德、桃捷增購列車、國道1號和國道2號甲線交流道改善計劃、國道1號楊梅到頭份拓寬計劃、板龍延伸到新梅龍快速道路計劃、設立“北橫國家風景區”等9大建設，6位藍委在會中也允諾將全力配合桃市府爭取各項建設和經費。



張善政在這次大選輔選成績亮麗，讓藍營桃園6席“立委”全壘打，獲得藍營內部高度認同，今日率領6位藍委參訪桃捷向“中央”叫板意味濃厚，格外引人關注，未來這6席藍委也將成為張善政施政上最得力的推手。