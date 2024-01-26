劍指俄羅斯　北約大規模軍演加劇地區緊張對立

中評社北京1月26日電／北約日前啟動冷戰結束以來最大規模的軍事演習。分析人士指出，北約舉行規模空前的軍演劍指俄羅斯，既是要為在戰場上受挫的烏克蘭打氣，也是要渲染所謂“俄羅斯威脅”以說服北約國家民眾支持擴軍備戰。此舉挑動陣營對抗，不利於地區和平安全。



北約大秀肌肉



新華社報導，此次演習代號為“堅定捍衞者2024”，于1月24日啟動，將持續到5月31日。



據北約發佈的信息，此次軍演已籌劃數年，是1988年以來北約舉行的最大規模軍演，將有來自北約31個成員國以及伙伴國瑞典的約9萬名軍人參加，參演裝備包括航空母艦、驅逐艦等50多艘艦船，80多架戰鬥機、直升機、無人機等飛行器，以及133輛坦克和533輛步兵戰車等1100多輛作戰車輛。



此次軍演將由一系列國別演習和多國聯合演習組成，地點涵蓋北美到北約東翼的廣大地區。北約歐洲盟軍總司令克里斯托弗·卡沃利稱，北約“將演示從北美跨大西洋調動部隊來加強歐洲－大西洋地區的能力”。



意在壓俄挺烏



北約此次大規模軍演明顯針對俄羅斯。北約稱，此次軍演是首次落實去年北約維爾紐斯峰會通過的“地區防禦計劃”。該計劃把俄羅斯與恐怖主義列為北約受到的兩大威脅。俄總統新聞秘書佩斯科夫25日說，北約此次軍演規模空前，“他們並不遮掩演習是針對誰”。

