2028大位？蔣萬安：外界不需要為我找工作

國民黨台北市長蔣萬安26日出席捷運劍南路站多目標大樓工程簽約典禮。（台北市政府提供） 中評社台北1月26日電／中國國民黨未奪回2024大位，輿論已在點名2028可能人選，對此，台北市長蔣萬安今日表示，外界不需要一直替他找工作，也不用一心想著鴻鵠將至，只要在崗位上好好打拚就好。



2024大選結束，中國國民黨雖然在“立法院”拿回第一大黨角色，不過“總統”選戰並未完成政黨輪替的目標。至於針對下一屆2028年大位選舉，黨內呼聲最高的就是台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安。不過國民黨台北市議員游淑慧指出，黨內有2點初步共識，就是候選人不帶職參選，且黨主席與“總統”候選人應為同一人，因此判定下屆大位候選人就是盧秀燕而非蔣萬安。



根據《中時新聞網》報導，游淑慧日前接受網路媒體專訪時分析，在台灣政壇，政治人物的支持度通常會越來越低，不過盧秀燕是少數特例。儘管第1次任期支持度並不高，縣市長滿意度也是倒數，但第2任的支持度卻比第1任高，“她很有韌性，也沉得住氣”。在藍綠對立的情況下展現成熟的圓融度，一定會是下任“總統”候選人。



游淑慧透露，國民黨內目前私下有2個初步共識，分別為候選人未來不帶職參選及黨主席與“總統”候選人應為同一人，因此現階段檯面上呼聲相當高的台北市長蔣萬安，在需要完成下一任台北市長任期的情況下，2028“總統”大選，國民黨的參選人一定就是盧秀燕。



台北市長蔣萬安26日上午出席捷運劍南路站多目標大樓工程簽約典禮。



針對游淑慧的說法，蔣萬安26日受訪時回應表示，大家真的不用再一直幫他找工作，也不用一心想著鴻鵠將至，“就是好好在崗位上面努力，為市民服務打拼”。



