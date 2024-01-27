全國鐵路春運啟動 預計發送旅客4.8億人次

全國鐵路春運首日的北京西站（中評社 海涵攝） 中評社北京1月26日電（記者 海涵）2024年春運1月26日正式啟動，中國記協組織港澳台記者當日一早赴北京西站直擊春運首日盛況。記者看到，當天的北京西站已經人來人往、熱熱鬧鬧，旅客們拖著大包小裹有序進站候車。



記者從中國國家鐵路集團有限公司（下稱“國鐵集團”）獲悉，2024年春運今日正式啟動，自1月26日至3月5日，為期40天，全國鐵路預計發送旅客4.8億人次，日均1200萬人次，同比2023年春運增長37.9%。



今年春運是疫情防控平穩轉段後的首個常態化春運，據國鐵集團客運部負責人介紹，預計鐵路客流將出現探親流、學生流、務工流、旅遊流叠加，呈現總體高位運行和節前相對平穩、節後相對集中的特點。全國鐵路實行春運列車運行圖，預計節前每日安排旅客列車12700列左右，節後每日安排旅客列車12800列左右，客座能力較2019年春運分別增長14.4%、12.6%。



北京西站客運車間副主任王秋菊向記者一行介紹了北京西站春運相關情況。她介紹，今年春運期間，北京西站預計發送旅客492萬人，高峰日為2月7日（臘月二十八），預計發送旅客22萬人。旅客出行目的地主要集中在鄭州、西安、武漢、長沙等熱門城市以及廣深、成渝、昆明、南寧等方向。



“今天是春運第一天，北京西站預計發送旅客14.3萬人。”王秋菊說，為了方便春運期間旅客出行，車站還將根據客流情況隨時調整售票窗口、安檢驗票通道的開放數量，北售票廳內開設快速進站通道，旅客購票後可直接驗票進站乘車，確保旅客進站暢通。



此外，北京西站還為旅客提供了不少貼心服務，比如，加強對站內供暖設備的檢查維護，並在洗手池加裝暖水寶，讓旅客洗手用上熱乎水，為旅客提供溫暖舒適的候車環境；車站還配置老花鏡、針線包、紅十字急救藥箱等設施，並在候車區內加裝免費充電裝置，滿足旅客應急手機充電需求。



王秋菊還說，為提高對重點旅客的幫扶力度，針對老年人不會使用智能手機網絡購票等情況，北京西站售票廳設置“京鐵愛心敬老慢窗口”，為老年人提供購票、咨詢、12306網站註冊等服務，並根據現場需求，補充大廳服務台引導人員，面對面、手把手為旅客辦理業務，“向前一步走”做好服務外延，解決“脫網”旅客實際需求。京鐵愛心036候車室備足專用的輪椅、擔架，為特殊重點旅客提供愛心接送站服務。



為讓旅客出行體驗更加美好，今年春運的列車餐食也進行了創新。據介紹，在熱鏈餐方面，中鐵旅集團馮二義研發工作室結合北京地域特色飲食，精心設計了熱鏈餐食的製作標準。熱鏈餐由原來的2種增加到5種，為旅客提供更多的選擇。所屬京鐵大酒店負責熱鏈餐的供應，春運期間推出了京醬肉絲、焦溜丸子、紅扒牛肉、醬爆鴨片等五款熱鏈套餐，套餐里還有驢打滾、艾窩窩等北京特色小吃。所屬瑞爾威酒店的天佑京鐵烘焙店目前推出了兩款現烤制的披薩：金色夏威夷披薩和培根披薩，售價分別為46元和48元。所有這些熱鏈餐食全部由所屬京鐵列服公司進行高鐵列車銷售，實現產供銷全流程服務，全力打造京鐵特色餐飲品牌，提升旅客列車餐飲服務質量。



在北京西站二樓候車大廳，記者一行還看到了正如火如荼進行的“送萬福、進萬家”書法公益活動。據瞭解，這個活動是鐵路春運的品牌項目，已經持續開展了8年，旨在大力弘揚中華優秀傳統文化，為即將到來的龍年春節營造喜慶的節日氛圍，將“福”送到萬千旅客手中和心里，讓旅客體驗更美好。

