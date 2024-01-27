中評鏡頭：全國鐵路春運首日京港高鐵客流旺

G79次列車（中評社 海涵攝） 中評社北京1月27日電（記者 海涵）港澳台媒體在京記者1月26日在中國記協帶領下赴北京西站採訪全國鐵路春運首日具體情況。從候車廳到檢票口再到站台，記者一行實地觀察和記錄了由北京西開往香港西九龍的長途跨境高鐵列車——G79次列車在春運首日的相關情況。



據瞭解，G79次列車從北京始發，終點為香港西九龍，運行時速為350公里，全程運行時間8時31分，途經石家莊、鄭州東、武漢、長沙南、廣州南、深圳北站等8個站，經過7個省市，運行里程2439公里。



記者注意到，乘坐G79次列車的旅客數量眾多，整趟列車幾乎座無虛席。G79次列車工作人員仲召爽告訴記者，選擇乘坐這趟列車去香港的旅客數量很多。她介紹，這趟列車定員1156人，其中目的地為香港的旅客大概有近800人。從北京出發到香港的旅客，多數是赴港旅遊；而從香港出發到北京的旅客，通常是探親或是旅遊。仲召爽說，很多香港旅客都會選擇這趟列車出行，因為不僅速度快，乘坐環境也十分舒適。



據瞭解，G79次列車使用“智能復興號”CR400BF—Z型（重聯），由16節車廂組成，定員1156人，其中1、8、9、16號車廂設有商務座、一等座，4號、12號車廂設有殘疾人衛生間及嬰兒護理桌，餐車分別設在5號、13號車廂。北京西至香港西九龍G79次列車的開行，為沿線省市旅客前往北京首都和粵港澳大灣區提供更多的出行便利，在促進香港與內地間的人員流動和經貿往來，助力改革開放和粵港澳大灣區建設發揮了積極的橋梁與服務作用。



今年春運，圍繞落實“平安春運、有序春運、溫馨春運，讓旅客體驗更美好”的目標，G79次列車乘務組還結合長途跨境列車的特點，推出一系列服務舉措，包括強化乘務人員配置；強化服務禮儀；落實精準服務；推行特色服務；保障重點旅客出行；提供個性化需求服務；建立站車聯動服務機制；推廣使用全新設計生產的服務備品等。

