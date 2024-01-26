張麗善虎尾送茂谷柑　林嘉弘黃美瑤角逐鎮長

國民黨雲林縣長張麗善26日到虎尾鎮長青食堂發贈茂谷柑。無黨籍縣議員黃美瑤（右二）、虎尾鎮代會主席林嘉弘（左一）出席。（張麗善臉書） 中評社雲林1月26日電／中國國民黨雲林縣長張麗善26日到虎尾鎮堀頭社區長青食堂發贈每人1顆茂谷柑。無黨籍縣議員黃美瑤、無黨籍虎尾鎮代會主席林嘉弘不約而同到場，當場宣布參選虎尾鎮長補選並向現場長輩拉票。



雲林縣府運用公益彩券盈餘採購縣產茂谷柑為全縣169處長青食堂加菜，全縣161處社區照顧關懷據點的長者及志工都每人1顆，總計約2萬人。



張麗善26日在臉書表示，農曆新年即將到來，她今天一早到虎尾堀頭社區發展協會長青食堂與長輩同樂，送給長輩及志工每人一顆好運茂谷柑，讓大家沾沾福氣，也祝福長輩“好運柑來”。



根據《中時新聞網》報導，張麗善26日到虎尾鎮堀頭社區發展協會發茂谷柑給老人家，除國民黨新科“立委”、虎尾鎮長丁學忠陪同外，鎮代會主席林嘉弘、縣議員黃美瑤也都到場，4人均發言致詞。



丁學忠表示，2月1日他就要上任“立委”，台北他住不習慣，一定會每天來回，只要我們有需要他的地方拜託里長打通電話給他，大家一定還會常常看到他。



黃美瑤接著致詞感謝縣長張麗善，恭喜丁學忠當選“立委”，她也要報告一個消息，這次虎尾鎮長選她將會參選，希望長輩們照顧她、支持她。



鎮代會主席林嘉弘接著致詞說，這次他也要參選鎮長補選，鎮公所的業務他最瞭解，未來虎尾鎮公所發展的方向他最清楚，所以拜託大家支持鼓勵他，他一定用最快的速度無縫接軌鎮政，接替丁“立委”留下的政策，他會認真執行。



丁學忠擔任虎尾鎮長5年多，臨危受命接受國民黨徵召參選一選區“立委”選舉，以3000多票之差擊敗現任的民進黨“立委”蘇治芬，2月1日將就職“立委”。虎尾鎮長由秘書吳秀儀代理，補選日期可能是4月13日。



林嘉弘是調解委員會秘書出身，現任鎮代會主席，他是無黨籍。黃美瑤前年順利連任縣議員，目前也是無黨籍。