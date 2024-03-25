中評月刊：美國家安全戰略視域與外空新方略

和平探索、開發和利用外層空間是世界各國都享有的平等權利。 中評社香港3月25日電/同濟大學政治與國際關係學院教授暨同濟大學中國特色社會主義理論研究中心特約研究員夏立平、同濟大學國際法博士暨井岡山大學講師蔣媛萍在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2月號發表專文《美國國家安全戰略視域下的外空新方略》，作者認為：“阿耳忒彌斯計劃”和《阿耳忒彌斯協定》都是在美國國家安全戰略和外空戰略指導下制定和實施的，是美國民用外空領域新方略的核心內容。兩者相互支撐，其主要目的是在美國主導下加快開發外空資源的步伐，構建美國為首的月球和其他天體的開發聯盟，鞏固美國在外空領域的領導地位。在推進美國外空戰略的具體方略上，拜登政府和特朗普政府一脈相承，非常重視“阿耳忒彌斯計劃”和《阿耳忒彌斯協定》的推進。該計劃和該協定有針對中國和其他美國認為是“戰略競爭對手”國家的一面。這將破壞外空探索中的國際合作，甚至使國際社會在外空探索和開發領域發生分裂，為美國與其他國家在月球及其他天體發生衝突埋下隱患。《阿耳忒彌斯協定》是美國對自己的國際承諾和國際規則的背離。中國應推進構建公正、合理的全球治理體系，在外空領域推動構建人類命運共同體。為勘探和開採外空資源做好充分準備，促進人類外空探索長期可持續發展。文章內容如下：



美國外空戰略是其國家安全戰略的重要組成部分之一。以特朗普政府開端、拜登政府延續和發展，美國推出了民用外空領域的新方略，即以“阿耳忒彌斯計劃”（Artemis Program）〔1〕為抓手保持美國在太空領域的優勢地位，以《阿耳忒彌斯協定》(Artemis Accords)〔2〕為路徑構建美國領導的開發月球等其他天體的國際規則體系。這兩者相互支撐，都是在美國國家安全戰略和外空戰略指導下制定和實施的，將成為美國在“最後的邊疆”〔3〕實現和維持主導地位新方略的主要手段。



一、美國出台和推進“阿耳忒彌斯計劃”和《阿耳忒彌斯協定》的主要動機和原因



“阿耳忒彌斯計劃”是由美國政府資助的一個載人航天項目，目的是在2025年再次將宇航員送到月球，建立常態化駐留機制，包括建造月球基地，為未來的載人登陸火星任務鋪就道路，並試圖開發月球等天體。《阿耳忒彌斯協定》是美國主導制定的一個關於探索和利用月球、火星、彗星及其他天體的國際規範。