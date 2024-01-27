張心盈：地緣政治風險影響海外遊客來台意願

民宿協會全台聯合會總會長張心盈。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月27日電（記者 方敬為）賴清德贏得大選，台灣觀光業者對陸客來台普遍失望。民宿協會全台聯合會總會長張心盈接受中評社訪問表示，由於邊境解禁，到海外旅遊蔚為風潮，導致台灣境內旅遊表現欠佳，這部分業者需要自我精進，當然，選後有關國際地緣政治風險的議題相對敏感，也可能影響海外遊客來台意願。



張心盈認為，今年3月台灣預定將開放赴組團赴大陸旅遊，盼對岸也會有善意回應，兩岸人民都有和平的共識，維繫和平最簡單的就是從民間交流做起，兩岸民間交流是趨勢，擋不住的！期待兩岸旅遊能夠春暖花開。



張心盈，日月潭晶圓休閒渡假村執行副總經理，從事旅宿業資歷達30年，現任民宿協會全台聯合會總會長，該會成立於2008年10月，以促進民宿健全發展，提高民宿服務品質，發展觀光事業為宗旨，全台共有19個地方協會，全體會員代表共有185位，全台會員人數共有1469位，是台灣規模最大的民宿團體。



針對台灣大選後，觀光旅遊業者普遍對前景悲觀，張心盈25日出席“2024南投燈會”宣傳活動受訪表示，主要是台灣目前的觀光旅遊Outbound大於Inbound，加上兩岸旅遊瓶頸，當然會有相對負面，根據觀光署統計，今年春節台灣的旅宿業訂房率整體平均不到五成，這確實是旅宿業需要共同面對，並且要設法克服的挑戰。

