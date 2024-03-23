中評月刊：東北亞新形勢與周邊安全

韓國和日本作為兩個長期接受美國駐軍的所謂“盟友”，明顯處於美國下位，對美方的脅迫與霸凌裝聾作啞。 中評社香港3月23日電/曲阜師範大學區域國別研究院副院長、外國語學院特聘教授李敦球在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2月號發表專文《區域國別學視閾下東北亞新形勢與周邊安全》，作者認為：在美國挑起中美戰略競爭和俄烏衝突背景下，東北亞地緣安全形勢增添了新的變數。當前，東北亞地緣安全結構正處在重塑時期，美日韓“準亞洲版北約”已經形成，“北約亞太化”進程中重點染指東北亞，“印太經濟框架”與美日韓台“芯片四方聯盟”把經濟問題與產業技術問題政治化、武器化、意識形態化。在未來相當長一段時期裡海權勢力還會以冷戰式的同盟或多方聯盟的方式來加深染指半島和東北亞，陸權勢力與海權勢力在東北亞發生對撞或許在所難免。美國正在藉俄烏危機加快打通北約和印太兩個同盟板塊，促使北約對接遏制中國的使命。美國在亞太“一體化威懾”布局中，謀求將朝鮮半島、東海、台海和南海“一島三海”形成聯動之勢，激化地緣衝突，凸顯出圍堵中國的戰略布局，東北亞在中國周邊地緣安全戰略中占有舉足輕重的地位。文章內容如下：



2023年12月27日至28日，中央外事工作會議在北京舉行，會議提出“開闢中國外交理論與實踐新境界，塑造我國和世界關係新格局”。①周邊是中國安身立命之所，發展繁榮之基。中國高度重視周邊外交，始終將周邊置於外交全局首要位置。②所以，塑造我國和周邊關係新格局就至關重要，周邊安全是重中之重。美國挑起的中美戰略競爭態勢愈發凸顯，俄烏衝突打破了世界地緣秩序相對靜默的狀態，成為全球最大的地緣政治事件，並在客觀上促使美國加速戰略東移的步伐。在這複雜的地緣環境中，東北亞地緣安全形勢增添了新的變數，正面臨著多重風險與挑戰。本文試圖從區域國別學視角來考察分析東北亞新形勢與周邊安全的關係。



一、美日韓“準亞洲版北約”已經形成



2023年8月18日，美國總統拜登、日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅在美國戴維營舉行了三國首腦會談，美日韓三方宣布了一系列強化三邊合作尤其是安全合作的機制化安排，除了商定舉行年度國家領導人會議外，還明確設立包括國防部長和國家安全部門負責人在內的部長級年度會晤機制，決定舉行年度化、命名化的三邊多領域聯合軍事演習，並啟動朝鮮導彈預警信息實時共享體系等諸多歷史性突破的內容。