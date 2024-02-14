中評月刊：美國對華競爭的新著力點

在中美都加強國家安全韌性建設的背景下，國家安全韌性的競爭或將成為中美競爭的新焦點。 中評社香港2月14日電/浙江大學世界史所美國研究中心博士研究生丁思齊、山東大學政治學與公共管理學院助理研究員米雪在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2月號發表專文《國家安全韌性建設：美國對華競爭的新著力點》，作者認為：美國的國家安全理念正在發生範式變遷，“韌性範式”開始影響美國的國家安全建設。在拜登政府時期，美國的國家安全韌性建設出現了新特徵，尤其是，國家安全韌性建設被納入了拜登政府的對華競爭方略中。一方面，與中國的競爭增加了美國國家安全體系的脆弱性；另一方面，贏得與中國的競爭也需要美國減少國家安全體系的脆弱性。國家安全韌性建設也影響了拜登政府的對華競爭方略，即注重培育而非汲取競爭資源、以加強經濟韌性為緣由推動對華“脫鈎”、以韌性建設引領對華軍事競爭方略的調整以及構建“韌性聯盟體系”。在中美都加強國家安全韌性建設的背景下，國家安全韌性的競爭或將成為中美競爭的新焦點。文章內容如下：



所謂“範式”（paradigm）指的是某一科學領域的一整套概念體系或理論框架。美國的國家安全理念正在發生範式變遷，美國的國家安全戰略開始受到一種新的國家安全理念即韌性範式的影響。受該範式的影響，美國開始加強國家安全韌性建設，試圖把美國建設成為一個“韌性國家”（resilient state）。而且在中美戰略競爭的背景下，美國的國家安全韌性建設已經直接影響到了它的對華競爭方略，塑造了其對華競爭議程。因此，討論美國的國家安全韌性建設及其影響下的美國對華競爭方略，有助於更為全面地把握美國對華競爭政策的走向。



一、“韌性範式”的內涵



近年來，韌性建設已成為了一些國家或地區安全政策的重要著力點。美國國家安全戰略對於韌性的關注始於奧巴馬政府時期。奧巴馬政府2010年的國家安全戰略報告首次大量使用了“韌性”（resilience）和“有韌性的”（resilient）兩詞。特朗普執政時期，美國國家安全戰略報告延續了對於韌性的關注。到了拜登政府時期，美國國家安全戰略報告對於韌性的關注更是進一步強化（見圖1）。這也說明加強美國國家安全的韌性建設是跨黨派共識。因此，美國國家安全韌性建設在未來很可能不會受到黨派因素的明顯干擾，將繼續延續下去。