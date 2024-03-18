中評月刊：大陸惠台政策發展變化與成效思考

兩岸經濟社會融合發展是大勢所趨 中評社香港3月18日電/上海東亞研究所研究員周天柱在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2月號發表專文《大陸惠台政策的發展、變化、成效及思考》，作者認為：陸惠台政策的“進中有變”,符合馬克思主義的唯物辯證法。這表明任何惠台政策都會根據形勢的變化，而發生針對性極強的相應的變化，而決不是墨守成規，一成不變。依此來衡量35年來“進中有變”的“變”，可以明顯地看到存在兩個重大的轉折點。第一個轉折點是在十八大之後,主要特徵是“融”中納“惠”，“惠”中求“融”。 第二個的轉折點是在2024年1月。這個新階段的主要特徵是“反制警告，預留空間”。 一旦ECFA被部分中止或被全部中止，其影響所及決不僅僅是ECFA早收清單上免關稅的貨品，因兩岸經貿將處於動盪狀態，這將全面衝擊台灣的出口與投資，勢必重創台灣的經濟，並將直接衝擊台灣迫不及待拼命想加入的各種區域經濟整合組織。文章內容如下：



何謂大陸惠台政策?這是兩岸同胞都極為關切的一個核心議題。大陸惠台政策，是一個全球唯有的專業名詞。特指從1988年7月國務院發佈《關於鼓勵台灣同胞投資的規定》起,大陸為實現兩岸和平統一,主動推動實施以台灣同胞為受眾的各項政策措施。35年來一直推行以“優惠讓利”為主線的惠台政策。進入2023年後，兩樁新政的發佈震動了島內外：



一是2023年9月12日，大陸以中共中央、國務院名義，發表了《關於支持福建探索海峽兩岸融和發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》。以往的惠台，以台灣為主，發生地主要在台灣；但從現在起則是以大陸為主，發生地主要在大陸。



二是2023年12月21日，國務院關稅稅則委員會發佈公告宣佈，自2024年1月1日起，對原產於台灣地區的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率，按現行有關規定執行。大陸如此反制，是ECFA 實施以來的首次。



大陸針對惠台政策所頒佈的重磅新政，引起了兩岸社會、民眾的高度關注。