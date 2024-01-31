社評：新能源發展改變了中國經濟增長模式

中評社北京1月31日電（評論員 喬新生）芬蘭能源與清潔空氣研究中心的研究人員1月25日發布一份報告，其中明確指出清潔能源在中國2023年國內生產總值增長中的貢獻率達到40%。這份研究報告認為，2023年中國投資增長幾乎都集中在清潔能源領域，太陽能、電動汽車、風力發電、原子能發電、水力發電、電網投資、鐵路投資、儲備能源投資8900億美元，如果沒有這些清潔能源投資，中國國民生產總值無法達到政府設定的5%左右的增長目標，國內生產總值增長衹有3%而不是實際上的5.2%。



這說明中國新能源產業的發展，不僅改變了中國的能源結構，同時也改變了中國的經濟增長模式。中國依靠清潔能源投資，實現了預期的目標。除此之外，消費增長也是中國國內生產總值增長的主要因素。在生產和消費之間，中國似乎形成了新的產業鏈。



但是，正如人們所看到的那樣，中國經濟結構呈現出一種非常奇特的現象：清潔能源等高科技產業蓬勃發展，個人消費領域恢復性增長，可是，中國企業特別是傳統中小企業卻面臨極大的困難。



之所以出現這種現象，是因為清潔能源產業的發展需要資金、技術投入，具有投資規模大、附加值高、風險相對較大的特點，對於絕大多數中小企業而言，涉足清潔能源產業，面臨極大的困難。在個人消費領域，中國市場趨於飽和，許多中小零售店鋪關門倒閉，多數企業處於微利經營狀態。之所以出現這種現象，一方面是因為中國城鎮化發展到一定階段之後，城鎮人口增長速度下降，個人消費領域投入產出不成比例；另一方面則是因為，隨著電子商務發展，傳統零售市場迅速萎縮，人們可以借助於互聯網絡購買千里之外的商品、不會輕易踏足社區零售商店。這種經濟結構的改變導致中小企業生存面臨巨大的困難。正因為如此，宏觀上中國經濟向好，可是，微觀上許多中小企業經營者步履維艱。雖然政府實施一系列政策，包括實施寬鬆貨幣政策，降低企業資金使用成本，但是從整體來看，財政稅收、金融貨幣政策的外部刺激，不可能在短期內解決中國企業發展中存在的問題。經濟結構調整，既要考慮新能源產業發展需要，但同時也要採取切實有效的措施，解決中國經濟增長出現的深層次問題。

