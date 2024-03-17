中評月刊：新閩南文化與兩岸青年交流探索

兩岸關係發展的根基在基層，動力在民間，青年交流尤其重要。 中評社香港3月17日電/閩南師範大學學生工作部（處）處長、碩士研究生、助理研究員蔡斌在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2月號發表專文《中國式現代化視域下：“新閩南文化”對兩岸青年交流與發展的路徑探索》，作者認為：黨的二十大提出了中國式現代化的未來目標與宏偉藍圖，闡明了中國式現代化的本質要求。《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》的出台，將福建探索兩岸融合發展新路納入中國式現代化偉大進程中，而閩南文化在促進兩岸融合發展新路中大有文章可做。“新閩南文化”是基於傳統閩南文化的新發展與再創造，是超越時空、超越地域、超越族群的文化新樣態。以“新閩南文化”為橋，聯結兩岸青年心靈契合，探索促進兩岸青年交流、深化融合發展新路徑，對於打造福建作為台胞登陸第一家園，乃至全面實現中國式現代化具有重要影響。文章內容如下：



黨的二十大報告為新時代新征程裡的中國共產黨賦予了新任務，那就是“團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興”①。中國共產黨已在上一個百年征程中領導全中國人民開創了“中國式的現代化”，取得了偉大勝利，將繼續聚焦於下一個百年帶領全國人民開啟新時代“中國式現代化”征程。2023年9月，《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱《意見》）的出台，就是對黨的二十大關於構建中國式現代化宏偉藍圖的深入實踐，是黨對解決台灣問題、完成祖國統一歷史使命的高智商、高情商的決策意見。立足兩岸特殊的歷史史實和當下實際，全面考察中國式現代化歷史進程中兩岸關係發展的新內涵，尤其是在兩岸青年交流方面的巨大潛力，深度總結兩岸融合發展歷史演進的經驗啟示，有助於匯聚全面構建中國式現代化的磅礴力量，實現中華民族偉大復興。



一、中國式現代化的兩岸發展新路



黨的十八大以來，習總書記就對台工作發表一系列的重要論述和指示批示。2022年，國務院台灣事務辦公室和國務院新聞辦公室聯合發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，進一步明確堅持“一國兩制”和推進祖國統一的基本方略。現如今，世界正遭遇百年未有之大變局，國內外形勢複雜多變，習總書記審時度勢，高瞻遠矚，堅持貫徹新時代黨的對台工作總體方略。習總書記指出：“解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。”②兩岸融合發展，是未來對台政策的新方向，而兩岸融合發展的關鍵力量在於青年，青年是兩岸關係的未來和希望。在當前形勢下，如何在促進兩岸青年交流、深化兩岸融合發展方面下好功夫，是事關祖國未來和平統一大業和中華民族偉大復興的重大課題。