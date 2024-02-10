中評論壇：融合發展與港台機遇

與會者合影 中評社香港2月10日電/北京聯合大學台灣研究院、香港兩岸智庫聯誼會不久前在北京聯合大學召開座談會，邀請中國現代國際關係研究院港澳研究所副所長李環、北京大學台灣研究院院長李義虎、清華大學台灣研究院院長巫永平、中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津、北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣、北京聯合大學台灣研究院台灣政黨政治研究所所長陳星、中美交流基金會政策顧問暨《思考香港》執行總編輯李劍諸、香港亞太戰略安全研究所所長暨香港亞太研究中心秘書長李風、香港中觀研究所所長劉瀾昌、香江智匯副主席暨香港新聞聯副主席郭一鳴、香港《超訊》總編輯紀碩鳴、香港兩岸客家研究中心董事長林菁菁、中評智庫基金會執行長羅祥喜、中評社編委兼中評智庫基金會研究部主任束沐與會。座談會由北京聯合大學台灣研究院院長李維一和中評智庫基金會董事長郭偉峰共同主持。與會者圍繞融合發展與港台機遇這個議題，各自給出了獨到的見解。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2月號以《思想者論壇：融合發展與港台機遇》為題，詳細刊登了與會者的發言，文章內容如下：



李維一：開場白



各位專家，下午好！我代表北京聯合大學台灣研究院對各位的蒞臨表示歡迎。我院一直與香港學者有著緊密往來，但像今天這樣成規模接待香港學者，還是第一次。京港兩地學者在這裡共議國家統一大業，符合新時代實現祖國統一大業的新要求，本次論壇的題目“融合發展與港台機遇”也體現了這一點。