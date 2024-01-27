劉必榮語中評：台灣根本沒有話語權

台灣東吳大學政治學系教授劉必榮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月27日電（記者 鄭羿菲）台灣東吳大學政治學系教授劉必榮接受中評社訪問表示，賴清德當選後，美國總統拜登立刻表達不支持“台獨”，並派特使團來台，這都是在做“危機管控”或“預防外交”的動作，也顯示拜登心中對賴存在某種“擔心”。現在的局面是“中美共管台灣”，且持續存在賴執政時期，台已沒話語權。



2024大選13日落幕，民進黨賴清德勝選，美國總統拜登則在第一時間直白表達“我們不支持台灣獨立”，並派美國特使團於1月14日晚間抵台，包括前國家安全顧問海德利（Stephen Hadley）、前副國務卿史坦柏格等人（James Steinberg）；接著美國眾議院國會台灣連線2位共同主席，共和黨眾議員迪馬里及民主黨眾議員貝拉偕幕僚一行5人也於1月24日訪台。



劉必榮，美國約翰霍普金斯大學國際關係碩士、維吉尼亞大學國際關係博士，研究專長為國際政治、外交政策與東南亞研究等，並專研談判理論、孫子兵法與衝突解決等。目前除任教於東吳大學政治系，亦為台北市談判研究發展協會理事長與和風談判學院主持人。



劉必榮接受中評社訪問表示，拜登表達不支持“台獨”、派特使團來台，都是在做“危機管控”或“預防外交”的動作，美國對於賴清德的當選，可能早已認定是“必然”，但不見得能完全信任賴。否則一般來說，賴清德勝選拜登應該表達祝賀，但實際上的表態卻是不支持“台獨”，或許拜登心中存在對賴清德某種的擔心，而特使團來台，一方面祝賀，一方面也叮嚀哪些紅線是美國不希望賴去觸碰的。

