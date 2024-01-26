中評現場：侯友宜讚美蔣萬安更像大選候選人

侯友宜點名蔣萬安，朱立倫在一旁鼓掌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨26日晚舉辦“2024大選台北市感恩茶會”，參選落敗的新北市長侯友宜特別點名同台的黨籍台北市長蔣萬安，這次大選幫他全台跑透透，長得帥、國語又講得好，風靡全場，站在他旁邊根本比他還像“總統”候選人，讓在一旁的蔣連忙揮手表達不敢，國民黨主席朱立倫則鼓掌表示贊同，引來全場笑聲。



侯友宜也自嘲，如果他國語講的有像蔣萬安這麼好，得票可能會再多一點，語氣中感受到對蔣萬安有頗大的期待。



侯友宜強調，大選就像考試，考不好當然是考生的問題，他要不斷反省檢討，過去這段旅程他學習到很多，會抱持感恩的心，而且在選舉結果出來當天，他就已經把心情收起來，因為人生有輸有贏，重點在於面對輸贏的態度，他看盡人生的悲歡離合，面對人生無常，唯有盡力，能得到是福氣，若失去就要虛心接受，走完大選後，他會把新北市政工作做得更好，這才是他現在的責任。



這場謝票茶會包括朱立倫、侯友宜、蔣萬安、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及多位北市“立委”當選人等等都到場，感謝各地里長、黨工和支持這在這次選戰的付出。現場也準備了油飯、炒米粉和熱湯、水果等供享用，氣氛溫馨。