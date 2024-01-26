駐瑙魯使館復館小組組長：瑙魯不會是最後一個

中評社北京1月26日電／據中央廣播電視總台“日月譚天”：1月24日，中華人民共和國和瑙魯共和國恢復外交關係的消息在社交媒體上“刷屏”。當晚，“日月譚天”獨家專訪了中國駐瑙魯使館復館小組組長王旭光參贊。



王旭光表示，中瑙復交是歷史大勢、水到渠成，這是他作為復館小組組長參與整個過程的最大感受。



瑙魯方面自主作出復交決定



在談到瑙魯與台灣當局斷絕“外交關係”、與中國恢復外交關係的緣起時，王旭光強調，是瑙魯方面自主作出的主權決定，並向中方表達了復交意願。



他說，由於中瑙關係曾經歷過一些挫折和困難，因此中方對待復交非常嚴肅和認真，也是非常慎重的。中方多次向瑙方表明，中方對發展中瑙關係抱有期待，但也有耐心。中方希望瑙方和中方一樣，慎重地對待復交這個重大決定。



對於有網友擔心瑙魯會否像之前一樣再次“搖擺”，王旭光表示，在商談過程中，瑙方多次強調，提出復交是基於對國際形勢和中瑙關係的充分評估和考量，特別是看到了中國特色大國外交在對外交往過程中，為發展中國家帶來的真誠幫助和看得見的效果。用瑙魯總統的話來說，這是著眼於歷史大勢作出的重大政治決定，是瑙魯政府經過慎重考量作出的決定。也就意味著，這是一個鄭重的政治承諾，不會輕易改變。



瑙魯向台當局“發賀電”後“斷交”？



此前一些島內媒體報導稱，瑙魯是在向賴清德當選“發賀電”後兩天“無預警斷交”的，台外事部門還稱“發賀電”可能是“煙霧彈”。對此，王旭光強調，中瑙復交和台灣島內選舉並沒有什麼直接聯繫。瑙魯政府相關人士告訴中方，瑙方已經作出決定，承認一個中國原則、同中國復交。

