朱立倫謝票　國民黨是最團結最強監督力量

朱立倫強調國民黨打團體戰，縣市長和“立委”將完全結合。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫26日晚在台北市謝票感恩茶會上表示，15個縣市長與國民黨團隊永遠緊密結合在一起，台北市長蔣萬安不是衹有台北市5位國民黨“立委”幫助而已，而是有54位“立委”（指52位藍委加親藍的2位無黨籍“立委”），“萬安有事就是54位‘立法委員’的事情”。



朱立倫也舉例說，黨籍台中市長盧秀燕要通過的台中捷運，被民進黨卡到今天為止，那就是國民黨54位“立委”的事情，要秉持團隊精神，讓民進黨知道國民黨除了在地方是最大的執政力量，在“國會”是最強的監督力量，且是最團結的力量。



國民黨在2024大選落敗，其中盧秀燕和蔣萬安都被視為藍營接班梯次的人選，朱立倫在謝票茶會上特別提及兩人，似乎頗有深意。



國民黨26日晚舉辦“2024大選台北市感恩茶會”，包括朱立倫、大選落敗的新北市侯友宜、蔣萬安、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及多位北市“立委”當選人等等都到場，感謝各地里長、黨工和支持這在這次選戰的付出。



朱立倫致詞時宣示國民黨年輕化，國民黨“立法院”黨團接下來是最年輕的黨團，讓年輕朋友一代接一代才有希望。



朱立倫指出，周一拍板“立法院正副院長”就是支持韓國瑜和江啟臣的韓江配，不要再有意見，每一天推出來的是民眾關心的議題，如“國會”改革五大法案、核電延役、少子女化及人工生殖法的改革，不要被媒體見縫插針，製造紛擾，沒有這些問題。