郭正亮：游錫堃落選院長　林佳龍“閣揆”有望

林佳龍。(中評社資料照) 中評社台北1月26日電／有關賴清德520就職後的府院黨布局，前“立委”郭正亮分析指出，組閣要等到2月1日“立法院長”確定之後再談，因為游錫堃若沒選上院長，對同為“正國會”派系的“總統府”秘書長林佳龍來說就是利多，有機會出任“閣揆”，派系就是如此。



日前有媒體報導，傳出幫賴操盤選舉的潘孟安、羅文嘉，分別將接任“總統府”秘書長、民進黨秘書長，組成賴政府的府、黨鐵三角。“行政院長”部分，被點名的有前“文化部長”鄭麗君、前黨主席卓榮泰、“總統府”秘書長林佳龍。



針對媒體報導可能出任“行政院長”一事，“總統府”秘書長林佳龍今天回應，與賴清德選後會針對新政局交換意見，但不涉及未來人事安排，且現在仍是蔡英文主政期間，他相信賴清德一定會依照“憲法”職權，組成最好的執政團隊，並針對社會關心的政策加以落實。



對此，郭正亮26日在政論節目《新聞大白話》表示，組閣的問題，要等2月1日“立法院長”確定之後再來談，因為游錫堃落選，顯然對林佳龍是利多。



郭正亮解釋，游錫堃落選，林佳龍就有可能出任“閣揆”，當然是這樣，這沒辦法，黨內派系就是如此，因為賴清德當選“總統”，現任“行政院副院長”鄭文燦就出局了（同為新潮流派系）。



郭正亮坦言，賴清德當選，鄭文燦就比較不幸、游錫堃落選，對林佳龍比較有利，邏輯就是這樣。