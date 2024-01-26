中國三大海域舉行海空立體巡航及演練

中評社北京1月26日電／據央視新聞：1月26日，2024年春運正式啟動。統籌冬季寒潮大風和海冰等極端天氣影響、海上重特大險情事故應急需求等因素，交通運輸部救撈系統密切跟蹤春運期間海上客流量發展態勢，在我國沿海動態部署56艘各類專業救助船艇、14架救助直升機、19支應急救助隊、82艘打撈聯動船舶，實行每天24小時不間斷應急值守，確保一旦發生突發事件，能夠快速響應、妥善應對、高效處置，全力以赴保障海上人民群眾生命財產安全。



在渤海灣、長江口及舟山海域、台灣海峽、瓊州海峽等海上春運出行密集海域，救撈系統均部署功率超過9000kW的大型專業救助船，能在大風浪等惡劣海況下執行救助任務。同時，針對客流量高峰段，及時組織協調值守救助船開展動態巡航待命。



此外，1月26日，北海救助局和南海救助局聯合相關單位在渤海海峽、瓊州海峽等重點海域和航線開展春運首日海空立體巡航。東海救助局在長江口海域開展了海空大型救助演練，演練內容包括落水人員搜救、直升機轉運傷員、大規模人員轉運、海上消防、無人機、無人艇搜救等訓練科目，進一步提升一線救助力量應急反應速度和岸基應急支持保障水平，確保在險情發生的第一時間，對遇險船和遇險人員實施快速有效救助。