立法會A4聯盟提交財算建議 倡降本增效

立法會“A4聯盟”議員，左起：梁文廣、林素蔚、楊永杰、張欣宇（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月27日電（記者 盧哲）香港特區新一份《財政預算案》將於2月28日發表，香港特區立法會“A4聯盟”議員楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚26日向財政司司長陳茂波提交2024至2025年度《財政預算案》建議書。建議書以“撐經濟、保民生、促消費、添幸福”為目標，涵蓋5大範疇，包括“開源節流 降本增效”、“旅業提質 刺激消費”、“幫扶基層 支援中產”、“攜老扶幼 關懷弱勢”、“完善醫療 守護身心”，共31項建議。



在隨後會見傳媒時，“A4聯盟”表示，期望政府來年繼續堅實秉持“量入為出”的公共財政原則，維持穩健財政儲備，挖掘新的經濟增長點，實現開源節流，並利用好香港“背靠祖國、聯通世界”的核心優勢，積極融入國家發展大局，以釋放香港強勁的發展潛力，“一齊做大個餅”和“分好個餅”，讓社會共享發展成果，不斷實現市民對美好生活的嚮往。



在“旅業提質，刺激消費”方面，楊永杰表示，旅遊業素來是香港的經濟支柱，政府必須多管齊下吸引高消費旅客，重振香港旅遊購物天堂的“金漆招牌”。楊永杰建議，政府可預留最少20億資金，派發富吸引力的旅客消費及住宿優惠券，延長旅客港日數及提升消費意欲；建議政府撥款20億元成立“盛事基金”，舉辦更多熱門文旅活動及大型盛事，資助本地旅行社開展更多本地遊、深度遊、文化遊等行程，打造多元旅遊體驗。



針對政府財赤問題，楊永杰建議，政府可發放多元公債，藉此解決政府資金需求，確保未來十年落成的基建項目得以順利進行，並可考慮引入強積金保本產品，利用強積金投資於本港基建及本地公共綠色項目，以提高投資回報。楊永杰還建議，設立“公用事業穩定基金”向獲准從事專營業務的企業，包括巴士公司、港鐵公司、煤氣公司、港燈和中電等，徵收專營稅，並以外滙基金收益、港鐵股息、專營稅等資金設立“公用事業穩定基金”，補貼市民地鐵、巴士、小巴、電費及煤氣等公用事業加價費用。



在“開源節流，降本增效”方面，張欣宇認為，過去工程項目超支延誤問題屢見不鮮，反映政府管理不善，既影響公共財政的可持續性，更損害香港營商環境的吸引力。張欣宇建議，政府成立具豐富經驗的專家小組，深入檢討本港公共工程開支細項，從流程、設計施工標準、人力、物料、合約等多個方面找出香港工程昂貴且緩慢的根本原因，並對症下藥，結構性降低香港工程成本，提升香港營商環境和長遠競爭力。