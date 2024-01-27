李強在全國安全生產電視電話會議上強調工作

1月26日下午，國務院召開全國安全生產電視電話會議，中共中央政治局常委、國務院總理李強出席會議並講話。（新華社記者 黃敬文 攝） 中評社北京1月27日電／據新華社報導，1月26日下午，國務院召開全國安全生產電視電話會議，中共中央政治局常委、國務院總理李強在會上強調，要深入貫徹落實習近平總書記關於安全生產重要指示精神，堅持人民至上、生命至上，深刻汲取教訓，壓緊壓實責任，認真排查隱患，狠抓工作落實，堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭，確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定，確保人民群眾過一個歡樂祥和的春節。



李強指出，近期多地發生多起安全生產事故，造成重大人員傷亡，令人十分痛心，教訓極為深刻。當前春節臨近，各類安全風險上升，各地區各部門一定要切實在思想上高度警醒起來，堅決克服麻痹思想和僥幸心理，清醒看到安全生產面臨的嚴峻形勢，清醒看到問題、短板和風險所在，拿出更加有力、更有針對性的舉措，把安全生產抓緊抓好。



李強強調，要全面開展安全生產風險隱患大排查，突出做好群眾身邊的風險隱患、重點行業領域風險隱患、重點地區風險隱患的排查整治，努力把風險隱患解決在萌芽狀態。要緊扣“常”、“長”二字，綜合運用日常檢查、專項抽查、巡回督查等方式，加強跟蹤問效。要積極運用新一代信息技術，推進安全風險智能化管控、安全監管數字化轉型。要統籌做好防災減災救災工作，堅持底線思維、極限思維，提前做好應對準備，加強監測預警，嚴格執行預警響應聯動機制，科學高效開展搶險救災。



李強強調，要緊緊抓住責任制這個“牛鼻子”，嚴格落實安全生產責任，真正把“時時放心不下”的責任感轉化為“事事心中有底”的行動力，以責任到位推動安全制度措施到位。要堅持“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”和“三管三必須”，壓實企業主體責任，推動企業加快健全安全責任體系。要全面落實全鏈條監管機制，明確責任分工、健全工作機制、推進聯合監管，切實消除監管空白、形成監管合力。要堅持務實功、求實效，既重過程更重結果，以扎實過硬作風扭轉安全生產被動局面。要切實夯實基層基礎，提升基層應急管理能力，推進基層應急管理專業化規範化，提升從業人員安全素質和技能，築牢安全生產人民防線。



張國清主持會議，王小洪、吳政隆出席會議。



（來源：新華網）