社評：京滬高鐵扭虧為盈中國高鐵前景光明

中評社北京2月1日電（評論員 喬新生）北京到上海的高速鐵路上市公司1月26日發布2023年業績報告，預計在本財政年度公司盈利上百億元人民幣，有可能達到122億元人民幣。這說明這條高速鐵路實現扭虧為盈。



作為一家2020年在上海證券交易所掛牌上市的高速鐵路經營企業，取得如此驕人的業績殊為不易。第一，這條高速鐵路是在中國經濟最發達的地區修建的。人口優勢和經濟規模優勢，使得這條高速鐵路具有指標性意義。第二，採用股份制，減少財務費用，為盈利打下堅實基礎。第三，主營業務實現盈利，為中國高速鐵路扭虧為盈起到示範作用。



正如人們所知道的那樣，中國高速鐵路網絡普遍虧損。這一方面是因為中國高速鐵路採用商業銀行貸款修路模式，財務費用負擔沉重。雖然商業銀行對高速鐵路運營企業的償債能力充滿信心，但是，考慮到高速鐵路必須把經營收入用於支付利息，因此，人們對中國高速鐵路能否實現盈利表示懷疑。現在看來，只要改變高速鐵路的經營結構，與商業銀行達成協議，那麼，高速鐵路全網實現盈利並非不可能。另一方面，中國堅持高速鐵路的公益屬性，在中西部地區修建高速鐵路網。中西部地區人煙稀少，巨額投資依靠客運很難實現扭虧為盈，但是，只要充分利用資本市場，進行兼並重組，整個高速鐵路網絡有可能會實現盈利。



首先，按照北京到上海高速鐵路經營模式，商業銀行可以將自己的貸款轉為對高速鐵路的投資。這樣一來，高速鐵路可以在很短的時間內實現盈利。通俗地說，只要高速鐵路的經營收入可以覆蓋經營成本，那麼，高速鐵路就能依靠自身的經營實現扭虧為盈。北京到上海高速鐵路除了主營業務之外，還有其他經營收入。全國高速鐵路經營企業採取同樣的經營模式，除了主營業務之外，還有其他經營收入。只要減輕利息負擔，高速鐵路實現盈利並非不可能。



但現在的問題是，根據中國法律規定，商業銀行不可能將自己的貸款轉化為直接投資，除非國家設立資產管理公司將商業銀行給高速鐵路的貸款轉為“不良資產”，並且授權資產管理公司經營不良資產，否則，按照現行規則商業銀行不可能直接成為高速鐵路的股東。國家可以考慮通過修改《商業銀行法》，允許商業銀行將特別貸款轉為投資。這樣一方面可以減輕高速鐵路的利息負擔，另一方面也可以確保商業銀行從高速鐵路經營中持久獲得利潤。當然，國家鐵路建設集團也可以與交通銀行談判，由交通銀行全面接管高速鐵路建設貸款，交通銀行承擔全部高速鐵路貸款風險，根據國家的授權，經營高速鐵路債務。

