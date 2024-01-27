中國—烏茲別克斯坦地方合作論壇

中評社北京1月27日電／據經濟日報報導，“中國企業正成為烏茲別克斯坦實現工業現代化的主要合作夥伴，雙方合作前景廣闊。未來，願進一步發展烏中區域間關係，加強制度化聯繫溝通，深化貿易、經濟、文化、運輸和旅遊等領域合作，高質量落實各項合作協議。”在日前舉辦的中國—烏茲別克斯坦地方合作論壇上，烏茲別克斯坦副總理霍扎耶夫表示。



烏茲別克斯坦是最早支持和參與共建“一帶一路”的國家之一。自2017年以來，中國對烏投資總額翻了兩番，達到110億美元。在烏中資企業數量不斷增加，已超過2300家，在基礎設施、能源、水務、通信等領域實施大量合作項目。



中國貿促會副會長李慶霜表示，新疆是我國向西開放的前沿通道和促進國內國際雙循環的關鍵區域。近年來，新疆發展脈動愈發強勁，特別是中國（新疆）自由貿易試驗區的正式設立，把新疆區位優勢和自貿試驗區的制度創新優勢叠加放大，將為新疆深化同中亞國家的經貿交流、地方合作帶來新機遇、擴展新空間。



目前，新疆與烏茲別克斯坦地方間務實合作進入快速發展時期。2023年前11個月，新疆對烏進出口總額達81.39億元人民幣，同比增長42.7%。



本次論壇，我國有22個省份共派出300多名代表參加，展現了中烏擴展地方合作的積極性。江蘇省副省長方偉建議，發揮好連雲港港口和上合組織（連雲港）國際物流園等載體作用，拓展展會、跨境電商平台等對接渠道，推動更多烏茲別克斯坦的優質商品和資源產品進入江蘇市場。



“烏茲別克斯坦與中國之間每周有19趟航班，其中5趟航班從烏魯木齊起飛。我們贊成開通烏魯木齊與烏茲別克斯坦各旅遊城市的新航線。”烏茲別克斯坦旅遊發展委員會副主席阿布杜薩拉莫夫在致辭中說。



中國—烏茲別克斯坦地方間企業對接會是本次論壇的重頭戲。對接會上，新疆貿促會分別與烏茲別克斯坦塔什干市工商會和花剌子模州投資、工業和貿易局簽署合作備忘錄。中方18家企業與烏方達成18個簽約項目，簽約金額約為4467萬美元，涉及基礎設施建設、農產品生產加工、文旅項目等特色優勢領域。



新疆鉢施然智能農機股份有限公司是一家集研發、生產、銷售為一體的現代化農機製造企業，2023年實現對烏茲別克斯坦單筆業務出口54台采棉機的最大訂單。該公司董事長陳勇表示，今年將繼續加大與烏茲別克斯坦的聯繫，增加采棉機出口訂單。還將積極推廣中國棉花種植模式，提供全產業鏈農機具服務，促進烏當地棉花種植實現全產業鏈機械化。



烏茲別克斯坦某黃金首飾企業負責人烏魯格別克·阿卜都拉赫莫夫時隔6年，再次來到烏魯木齊，他表示，烏魯木齊變化很大，發展很快。他感嘆說，“中烏兩國合作發展勢頭良好，此次論壇的召開為烏企業擴大在中國的業務提供了機會”。