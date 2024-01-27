向海泉州：心系僑鄉情緣　發揮僑胞優勢

2024年1月26日，布袋木偶戏表演人员在福厦高铁泉州南站候车室与小朋友互动。（图片来源：新华社） 中評社北京1月27日電／據人民網報導，心隨明月，情系桑梓。福建泉州是著名的閩南僑鄉。這裡不僅有悠久的歷史，還有獨特的僑鄉情緣。一批批僑胞從這兒走出去，“下南洋”“闖天下”，又回到這裡，“起大厝”“訴衷腸”，見證歷史的風雲和時代的變遷。



家在哪裡，根就在哪裡，心就在哪裡。只言片語中，有深深的牽掛。對年邁雙親的祈福，為不曾謀面的孩子取名，讓後代發憤圖強報效祖國……泉州市檔案館內保存了4400多份僑批，最早的可以追溯到1893年。這些寄回國內的匯款憑證，連帶著家書和簡單的附言一起，飽含著海外僑胞對故里的一片深情。及至當下，廣大華僑滿懷熱忱回鄉創業、投資興業，奮力書寫新時代的精彩故事。漂洋過海的遷徙歷程，換個角度看也是家國情長的奮鬥歷史。



一圖勝千言。回鄉祭祖時虔誠的儀式、與家鄉親人深情擁抱的場景，從華僑捐資修建寬闊公路，到捐資南僑中學，再到捐建泉州晉江機場……在“那些年那些事——僑鄉泉州記憶（1980－2010）攝影作品展”上，100幅攝影作品展現了改革開放以來僑鄉泉州的巨大變化，彰顯了華僑對家鄉建設發展的眷戀。作者由衷感慨：“正是有了這些分布全球的泉籍鄉親，敢於乘風破浪、披荊斬棘，又心系家鄉、造福桑梓，泉州才成了著名的僑鄉，泉州才會成為世界的泉州。”



僑聯四海，同心築夢。海外僑胞擁有赤忱的愛國情懷、雄厚的經濟實力、豐富的智力資源、廣泛的商業人脈，是同心共築中國夢的重要力量。今天，我國發展站在了新的歷史起點，從聚焦科技創新，到融通中外優勢，從深化經貿洽談，到促進人文交流，廣大海外華僑建功立業、報效祖國的舞台更大、機會更多、條件更好。各盡其能、各展所長，充分發揮資金、技術、管理、人脈等優勢，反哺家鄉、造福祖國，就能在追求個人夢想的同時匯聚實現中國夢的強大合力。



歷史連續不斷，文化一脈相承。不管走得多遠，都要牢記從哪裡出發、為什麼出發。團結統一的中華民族是海內外中華兒女共同的根，博大精深的中華文化是海內外中華兒女共同的魂，實現中華民族偉大復興是海內外中華兒女共同的夢。堅持從歷史走向未來，從延續民族文化血脈中開拓前進，我們才能做好今天的事業。圍繞國家發展戰略和人民美好生活需要，以血緣、地緣、語緣為基礎，以親情、鄉情、友情為紐帶，團結奮進、不懈奮鬥，就一定能在新時代新征程上展現新作為。



不久前，泉州為僑服務新平台——“刺桐僑匯”服務平台正式啟用，身處異國他鄉的泉籍海外僑胞足不出戶即可線上辦理各項僑務事項。留住僑胞的鄉愁記憶，厚植“造福桑梓”的家國情懷，發揮“融通內外”的獨特優勢，家鄉必將更加美好，祖國必將更加繁榮。