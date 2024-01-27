中評社北京1月27日電／網評：戈壁新城德令哈



來源：人民日報 作者：甘建華



德令哈，一座遙遠的戈壁新城。它地處青藏高原交通要津，不僅是歷史上著名的南絲綢之路主要驛站，更是柴達木盆地生態綠洲農牧業的一顆璀璨明珠。



到了德令哈，一定得去柏樹山看看，那兒山勢嶙峋，危崖林立。除了被稱為國寶植物的青海雲杉，舉目還可見百年以上樹齡的祁連圓柏。蓊翳古柏，沿著連綿不絕的山脊線往巔峰生長，又在高寒地帶裸露的堅實花崗岩縫中扎根，塑造出千姿百態的大地盆景樣風光。山間溪流淙淙，山中有藏野驢、野牦牛、馬鹿、林麝、棕熊、旱獺等，大多為青藏高原特有的野生動物。最近幾年，原本只在海拔四五千米雪線活動的雪豹，也不時現身兩三千米的柏樹山麓。



除了看山，還要看水。巴音河，這條縱貫市區的內陸河流，宛如一條藍色的綢帶，在戈壁之中蜿蜒流淌。它源自祁連山脈，全長三百多公里，最終注入褡褳湖。夜晚，當華燈初上，可憑欄欣賞巴音河畔的旖旎風光。詩人贊譽它為“詩歌汩汩的河流”，它那清澈亮麗的水面倒映著星空和城市的燈火輝煌，好似一幅流動的畫卷。



河水潺潺，如細語輕吟；湖水寧靜，如明鏡涵虛。在德令哈西部的懷頭他拉草原上，可魯克湖與托素湖，合稱“褡褳湖”，一小一大，一淡一咸，相映成趣。兩湖如同兩面明鏡，鑲嵌於茫茫草原和浩瀚戈壁之間，青藏鐵路恰好從兩湖之間穿過。



可魯克湖水草鮮嫩繁茂，眾多珍禽在此築巢栖息。四十年前，可魯克湖畔的人們嘗試飼養鯉、鯽、鰱、鱅、青、鯧等魚，然而規模難成。直至二十年前，水域環境得到改善，養殖技術亦有所進步，中華絨螯蟹遂於此安家，填補了我國在高寒戈壁地區人工養蟹的空白。如今，此蟹膏肥肉美，已成當地特產。



托素湖則是另一番景象。這是一個內陸咸水湖，與可魯克湖距離非常近。除了河道入湖處有稀疏的蘆葦和少量的浮游生物外，湖岸幾乎沒有水草，只零星生長著一些耐旱植物。



然而，在托素湖東的白公山下，有三個自東向西並列的洞穴引人注目。洞口附近有十幾根粗細不一的鐵管插入山體沙石內部，有的竟然長達百米。這些鐵管的存在是一個謎團，專家們推測它們已經存在了很久。這不禁讓人展開想象的翅膀：遠古時代，人們是用何種智慧，將這些鐵管插入山體的呢？



再向前走，距城區十幾公里，有個柯魯柯鎮。柯魯柯鎮原本是德令哈農場場部。德令哈農場是新中國成立後青海省國有農場之一，曾被譽為“柴達木的糧倉”，創造了小麥、洋芋、青稞、油菜的高產奇跡。當年，農墾大軍來到這裡，開始了史無前例的墾荒種地、建設家園的壯舉。



快速發展的經濟讓城市變得更有力量，但如果沒有詩歌來抒情表意，我們對美好事物的感知可能還不太細致。德令哈人愛詩，詩歌景致遍地開花，不僅有古代詩歌文化長廊，也有詩歌主題公園、詩歌廣場和街頭詩墻。德令哈以進校園、進機關、進企業、進軍營、進社區、進家庭、進景點的“詩歌七進”為載體，濃厚的詩歌氛圍氤氳全城。



現在的德令哈，早已不是“雨水中一座荒涼的城”，而是高樓林立，城區道路寬敞，有雄偉的體育場和各類文藝活動場館，戈壁新城的風貌映入眼簾。當夜幕降臨，聽街頭傳來的陣陣歌聲，然後循著煙火味走進夜市，驀然發覺，這不就是我們追尋的放飛心靈的地方嗎？