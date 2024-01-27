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華春瑩會見墨西哥多黨議員考察團
http://www.CRNTT.com   2024-01-27 10:51:22


（圖片來源：中華人民共和國外交部網）
　　中評社北京1月27日電／據外交部網報導，2024年1月26日，外交部部長助理華春瑩會見墨西哥眾議院墨中議會友好小組主席、聯邦眾議員波列文斯基率領的墨眾議院多黨議員考察團。雙方在熱情友好的氣氛中就中墨關係等議題交換意見。
　　（來源：中華人民共和國外交部網）

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