華春瑩會見墨西哥多黨議員考察團

（圖片來源：中華人民共和國外交部網） 中評社北京1月27日電／據外交部網報導，2024年1月26日，外交部部長助理華春瑩會見墨西哥眾議院墨中議會友好小組主席、聯邦眾議員波列文斯基率領的墨眾議院多黨議員考察團。雙方在熱情友好的氣氛中就中墨關係等議題交換意見。

（來源：中華人民共和國外交部網）