中評社北京1月27日電／網評：以中法的穩定性應對世界的不確定性



來源：人民日報 作者：和音



“面對新時代的風雲際會，中法應當秉持建交初心、積極面向未來、敢於有所作為。”1月25日，習近平主席向中法建交60周年招待會發表視頻致辭強調。今年是中法建交60周年。60年來，中法關係始終走在中國同西方國家關係前列，為兩國人民帶來福祉，為世界和平、穩定和發展作出貢獻。面向未來，中法將繼續堅定不移地發展雙邊關係，以中法關係的穩定性應對世界的不確定性。



穩定性是中法關係的突出特徵和寶貴財富。法國是第一個同中國正式建交的西方大國。60年前，毛澤東主席和戴高樂將軍以非凡的智慧和勇氣，打開中西方交往合作的大門，為處於冷戰中的世界帶來希望。中法關係的獨特歷史塑造了獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的“中法精神”。近年來，兩國元首保持高密度、高質量戰略溝通。去年，馬克龍總統是習近平主席在中國全國兩會後接待的首位歐洲國家元首。兩國元首在北京、廣州兩地進行友好深入、高質量的交流，達成一系列戰略共識，為中法在雙邊、中歐和全球層面的合作指明了方向、擘畫了藍圖。兩國發表聯合聲明，強調將延續兩國元首年度會晤機制，加強政治對話，促進政治互信。



中法是互利共贏的夥伴，在共同發展的道路上並肩前行，有助於各自實現發展振興。法國是中國在歐盟內第三大貿易夥伴和第三大實際投資來源國，中國是法國在亞洲第一大、全球第七大貿易夥伴。中國正在大力推進高質量發展和高水平開放，這將為法方提供更廣闊市場機遇。法國將擔任2024年中國國際服務貿易交易會和第七屆中國國際進口博覽會主賓國，雙方的合作意願強烈，合作內容不斷豐富。兩國堅持互利互惠、共同發展，在深化傳統合作的同時，積極挖掘綠色產業、清潔能源等新興領域合作潛力，把合作蛋糕做得更大，以開放匯聚合作力量、共享發展機遇，在逆全球化思潮抬頭的當下彌足珍貴。



中法是東西方文明的重要代表，兩國特色鮮明的文化深深吸引著對方人民。法國是第一個同中國互辦文化年、互設文化中心的國家，也是第一個同中國開展青年交流的西方大國。60年來，中法兩國和兩國人民相互尊重、平等相待、彼此信任，為兩國關係走穩走遠打下了重要基礎。兩國充分發揮中法高級別人文交流機制的統籌協調作用，加強文化、旅遊、語言、青年、地方等領域合作。今年，兩國將以中法文化旅遊年、巴黎奧運會為契機，擴大人文交流、促進民心相通，為雙邊關係發展注入新動力。



中法是聯合國安理會常任理事國和具有獨立自主傳統的大國，也是世界多極化、國際關係民主化的堅定推動者。當今世界正在經歷深刻的歷史之變，中法有能力、有責任超越分歧和束縛，推動中法全面戰略夥伴關係深入發展，踐行真正的多邊主義，共同維護世界和平、穩定、繁榮。法方堅持獨立自主外交，主張歐洲戰略自主，反對搞對立分裂，反對搞陣營對抗，也讚賞中方始終支持法國和歐洲堅持獨立自主和團結統一。中方願繼續本著開放態度，同法方在聯合國、二十國集團、世界貿易組織等多邊機制保持密切溝通和協作。兩國共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，將為維護世界和平穩定、應對全球性挑戰繼續作出中法貢獻。



站在雙邊關係新的歷史起點，中法兩國將傳好歷史的接力棒，堅守建交初心、賡續傳統友誼，推動中法關係邁上新台階。秉持獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的“中法精神”，堅持穩定、互惠、開拓、向上的中法全面戰略夥伴關係大方向，中法將為世界和平、穩定和發展作出更大貢獻。