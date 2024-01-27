促進城鄉融合要突出“三新”

中評社北京1月27日電／據經濟日報報導，中央經濟工作會議提出，“統籌新型城鎮化和鄉村全面振興”“要把推進新型城鎮化和鄉村全面振興有機結合起來，促進各類要素雙向流動，推動以縣城為重要載體的新型城鎮化建設，形成城鄉融合發展新格局”。黨的二十大報告提出，全面建設社會主義現代化國家，最艱巨最繁重的任務仍然在農村。堅持農業農村優先發展，堅持城鄉融合發展。城鄉融合是推進城鎮化建設的重要抓手，要以縣域為著力點，率先在縣域內破除城鄉二元結構，促進城鄉要素平等交換、雙向流動。今後，城鄉融合發展要在三個“新”上下功夫：



把握城鄉融合發展的新的目標和布局。加快建設農業強國，扎實推動鄉村產業、人才、文化、生態、組織振興。“十四五”規劃綱要中提到，城鄉融合發展是指以城鄉生產要素雙向流動和公共資源合理配置為重點，以工補農、以城帶鄉，統籌推進城鄉基本公共服務普惠共享、城鄉基礎設施一體發展、城鄉產業協同發展、農民收入持續增長，形成工農互促、城鄉互補、協調發展、共同繁榮的新型工農城鄉關係，加快農業農村現代化和鄉村振興。基於不同的時代背景和國情特徵，我國的城鄉發展理論和戰略經歷了從新中國成立初期的“統籌城鄉”到改革開放之後的“城鄉互動”，從黨的十六大提出的“城鄉一體化”到黨的十八大以來的“城鄉融合”的持續跨越與突破。



“統籌城鄉”“城鄉互動”“城鄉一體化”等戰略在特定歷史時期、經濟發展背景下對縮小我國城鄉差距、推動我國農村發展起到了積極的作用；而隨著國內外政治、經濟、貿易環境進入深度變革時期，我國經濟社會發生了巨大的變化，對城鄉發展的目標和布局也產生了新的要求，即產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕。到2035年，鄉村振興取得決定性進展，農業農村現代化基本實現；到2050年，鄉村全面振興，農業強、農村美、農民富全面實現。實施鄉村振興戰略，是解決新時代我國社會主要矛盾、實現第二個百年奮鬥目標和中華民族偉大復興中國夢的必然要求，具有重大現實意義和深遠歷史意義。



培育城鄉融合發展的新的技術和業態。在城鄉融合發展過程中運用到現代新型科技，增強新時代鄉村建設的現代化水平，各地在城鎮化建設過程中要做好謀劃和定位工作，找准差異化定位，運用新發展理念，融入新發展格局，構建多樣化鄉村現代化建設格局，由此推動實施新型城鎮化建設，加快建設農業強國，扎實推動鄉村產業、人才、文化、生態、組織振興。實施“數商興農”工程，推進電子商務進鄉村，廣泛應用數智技術、綠色技術，加快農業轉型升級。在此基礎上引導城市產業向縣域延伸，推進縣鄉物流配送發展，進而促進附近農民就近就業，構建完整城鄉互通產業鏈。將科技引入農業生產經營模式的轉變中，搭建城鄉產業協同發展平台，實現城鄉產業的跨界配置和有機融合。



鞏固城鄉融合的新格局和成果。新型城鎮化戰略與鄉村全面振興戰略正在深入推進，取得了一系列顯著成果，城鄉要素使用功能更加完備，城鄉公共資源合理配置，城鄉綜合基礎建設取得長足的進步，農村產業結構持續優化。基於此，我國城鄉發展基礎和互動關係均發生了極大的變化，我們對城鄉關係的認知、側重和政策導向也在不斷發展和更新。城鄉融合發展是促進城鄉有序發展，縮小城鄉差距實現動態均衡發展的過程。新時代城鄉融合發展主要體現在兩個方面：一是在農村內部，即加強頂層設計、強化制度供給、推進農村供給側結構性改革，堅持人民主體，抓住關鍵要素，全面推進鄉村振興；二是在農村外部，即通過改善城鄉關係，發揮城市輻射功能帶動農村發展。推進新型城鎮化和鄉村全面振興有機結合，應在實踐中持續優化，推動形成城鄉融合發展新格局，區域協調發展戰略取得新發展、新成效。一是強化人口、人才相關政策保障；二是發揮縣城綜合平台作用；三是發展城鄉特色優勢產業；四是加強體制機制創新。根據新型城鎮化和鄉村全面振興的目標任務多方面集中發力，一體推進以人為核心的新型城鎮化和以農業農村現代化為總目標的鄉村振興。