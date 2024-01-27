也門胡塞武裝稱襲擊一艘英國油輪

中評社北京1月27日電／據新華網報導，薩那消息：也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞26日發表聲明說，該組織當天向一艘在亞丁灣航行的英國油輪發射了多枚導彈，油輪被擊中後起火。



薩雷亞說，這艘油輪是英國公司所有的“馬林·羅安達”號，胡塞武裝將“採取所有可能的軍事手段保護也門和支持巴勒斯坦人民”。



英國海上貿易行動辦公室26日早些時候說，一艘商船在也門南部港口城市亞丁西南約111公里處被導彈擊中並起火。船上人員已請求緊急救援。



公開資料顯示，“馬林·羅安達”號油輪建造於2018年，為一家英國公司所有。全球最大金屬和石油貿易商之一托克集團26日證實，該集團運營的“馬林·羅安達”號油輪在亞丁灣被一枚導彈擊中後起火，船上人員正在施救。



美國中央司令部26日下午說，胡塞武裝當天向在亞丁灣航行的美國導彈驅逐艦“卡尼”號發射了一枚反艦彈道導彈。導彈被“卡尼”號成功攔截，沒有造成人員傷亡和船身損壞。



自去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，也門胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域目標。今年1月12日以來，美國和英國連續對也門胡塞武裝目標發動空襲，造成多人死傷。一些國家對美英兩國的行動表示譴責，認為這是對也門主權的侵犯，會加劇地區緊張局勢。