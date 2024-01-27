鞏固工業經濟向好勢頭

中評社北京1月27日電／據經濟日報報導，國家統計局日前發布了2023年經濟數據，我國工業經濟呈現明顯回升向好發展態勢，2023年全國規模以上工業增加值同比增長4.6%，以電氣機械器材、汽車等為代表的製造業實現兩位數增長，41個工業大類行業中有28個保持增長，十大重點行業平均增速超過5%。這表明在一系列穩增長政策措施帶動下，我國工業經濟持續向好的內在動力不斷積累，發展潛力巨大，是我國經濟發展的主要動力。



工業經濟呈現回升向好態勢，展現出強大韌性。這一方面得益於完備的產業體系和強大的生產能力。我國是全世界唯一擁有聯合國產業門類當中全部工業門類的國家，製造業總體規模連續14年位居全球第一，電動載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽能蓄電池的出口額首次突破了萬億元大關。另一方面源於我國超大規模的市場優勢，為工業經濟發展帶來顯著的規模經濟優勢、創新發展優勢和抗衝擊能力優勢。數實融合全面深化，工業互聯網覆蓋全部41個工業大類，“燈塔工廠”占全球總量的40%，為新技術產業創造了廣闊的市場空間，提供了豐富的應用場景，有效提升了中國產品的創新力和競爭力。



工業是國民經濟的主體和增長引擎。充分發揮工業“壓艙石”作用，要堅持創新引領，促進融合發展，強化企業培育，不斷鞏固和增強工業經濟向好態勢，進一步夯實高質量發展根基，增強中國經濟發展內生動力、韌性、潛力。



堅持創新引領，增強產業創新能力。加快建設以先進製造業為骨幹的現代化產業體系，提高產業核心競爭力和發展的內生動力。聚焦產業鏈關鍵環節，梳理“卡脖子”關鍵短板技術和產品，以關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術的創新等為突破口，形成自主可控、安全高效的產業鏈供應鏈。建設製造業創新平台網絡，推動核心技術突破和產業化，加快科技成果轉化和規模化應用，提高產業鏈質量效益和控制力。以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力，打造生物製造、商業航天、低空經濟等若干戰略性新興產業，開辟量子、生命科學等未來產業新賽道，廣泛應用數智技術、綠色技術，加快傳統產業轉型升級。



促進融合發展，激發製造業新動能。把握工業經濟向新經濟形態演進趨勢，加快創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，培育新的經濟增長點。推動5G技術、大數據等在虛擬園區、工業互聯網等領域融合發展，打造數字化車間和智能工廠，促進製造業數字化、網絡化、智能化發展。推動工業與現代服務業深度融合，充分運用人工智能、大數據、區塊鏈、雲計算等信息技術，提升專業知識創新效率，將生產性服務業知識技術注入製造業，推動製造企業向研發設計、增值服務等價值鏈高端延伸，促進製造業重點行業和生產性服務業重點領域融合集聚。



強化企業培育，夯實穩增長的微觀基礎。穩工業，要著力穩企業。企業強，產業才能強，經濟才能穩。充分發揮大型企業的“頂梁柱”作用，支持製造業龍頭企業優化整合產業鏈、創新鏈，培育一批具有生態主導力和產業鏈控制力的一流企業。加大對中小企業和民營企業的紓困力度，激發企業創新活力。完善中小企業公共服務體系，如工作體系、政策體系等，強化政策惠企、環境活企、服務助企、創新強企、人才興企。注重通過改革的辦法激發經營主體活力，加大技術、人才、資金、市場等方面的保障力度以及對優質企業的政策支持，促進形成新技術、新組織形式、新產業集群，不斷增強先進產能在製造業發展中的引領示範作用。