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卡塔爾埃米爾呼籲加強合作以實現加沙停火
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2024-01-27 10:22:18
中評社北京1月27日電／據新華網報導，卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆26日呼籲加強地區和國際合作，以實現加沙地帶停火。
據卡塔爾埃米爾宮網站消息，塔米姆當天與美國總統拜登通電話，討論了加沙地帶最新局勢。塔米姆強調加強地區和國際合作的必要性，以實現立即停火、保護加沙地帶平民生命，並確保人道主義援助持續進入加沙地帶。
拜登表示，讚賞卡塔爾在巴以問題上所做的外交和人道主義努力。
自去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，卡塔爾一直在斡旋調解加沙地帶衝突，並努力確保人道主義援助進入遭圍困的加沙地帶。
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