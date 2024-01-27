卡塔爾埃米爾呼籲加強合作以實現加沙停火

中評社北京1月27日電／據新華網報導，卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆26日呼籲加強地區和國際合作，以實現加沙地帶停火。



據卡塔爾埃米爾宮網站消息，塔米姆當天與美國總統拜登通電話，討論了加沙地帶最新局勢。塔米姆強調加強地區和國際合作的必要性，以實現立即停火、保護加沙地帶平民生命，並確保人道主義援助持續進入加沙地帶。



拜登表示，讚賞卡塔爾在巴以問題上所做的外交和人道主義努力。



自去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，卡塔爾一直在斡旋調解加沙地帶衝突，並努力確保人道主義援助進入遭圍困的加沙地帶。