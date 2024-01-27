河北辛集用氫場景多點開花

中評社北京1月27日電／據經濟日報報導，河北省辛集市是全國最大的皮衣皮草生產基地，擁有亞洲最大的制革工業區。但龐大的產業規模也給辛集帶來不小環保壓力，亟待加快發展方式綠色轉型。該市統籌產業結構調整、污染治理、生態保護，協同推進減污、擴綠、增長，一手推動傳統制革產業轉型升級，一手布局新興產業，以列入國家第二批燃料電池汽車示範應用城市群為契機，加速發展氫能產業。

“為實現生態制革的目標，我們將108家制革企業整合為36家，同時更新生產設備，推進全流程清潔生產，從源頭減少污染物排放，實施中水回用、固廢綜合治理等項目，實現制革固廢的循環利用與有效處置。”辛集市政府黨組副書記、河北辛集經濟開發區常務副主任王信凱說，如果皮革業是有中生新，那辛集的氫能產業就是無中生有，目前通過扶持龍頭企業開展“鏈主”招商，已初步形成氫能“制、儲、運、加、用”全產業鏈示範應用場景。



河北金士頓科技有限責任公司是辛集市的一家高科技企業，自主研發的空壓機產品，是氫燃料電池發動機八大核心零部件之一，目前在國內市場占有率較高。“我們繪就氫能產業鏈圖譜，以金士頓為鏈主，通過產業鏈招商，吸引更多上下游企業落戶辛集市，努力形成有韌性的氫能產業鏈。”王信凱說。



上海鯤華新能源科技有限公司主要生產大功率氫燃料電池發動機，是金士頓的下遊客戶。辛集市推出儲備土地、代建廠房等各項優惠政策，成功引進年產1萬套燃料電池發動機系統及年產1萬套燃料電池輔助系統核心零部件生產基地項目。“項目於2023年6月開工，建成後能有效帶動氫能行業相關產業鏈的發展，助力辛集的能源產業轉型升級。”河北鯤華新能源科技有限公司負責人歐陽端祥介紹，公司在辛集市生產的首台氫燃料電池系統已於2023年12月下線。



與此同時，“氫電油氣服”五位一體新氫科技綜合能源島也在辛集市亮相。據瞭解，該綜合能源島占地面積6400餘平方米，站內建有加油、加氣、加氫、充電及配套服務設施，並預留了光伏發電、水電解制氫、車輔服務等功能，每日可為100輛電車、200輛天然氣車、1000輛燃油車等提供服務。



“綜合能源島所供應的氫氣是我們企業的工業副產氫。經先進的變壓吸附技術提純，氫氣純度可達99.99%。”河北飛天石化集團有限公司總經理李英超說，隨著氫能產業的不斷發展，公司還會繼續布點建設加氫站，以滿足辛集和周邊地區交通運輸及市政交通的服務需求。



隨著氫能產業布局加快，特別是加氫站的建成投用，辛集市的用氫場景也是多點開花。辛集澳森特鋼集團是一家集燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼、焦化、物流於一體的鋼鐵聯合企業，此前公路運輸全部依靠柴油重卡汽車，近期新購置22輛氫能重卡。“氫能重卡載荷量大，運距可以達到四五百公里，相較於柴油重卡，在低碳環保、降低綜合運輸成本方面更有優勢，對於鋼鐵企業低碳轉型、綠色發展非常有幫助。”辛集澳森特鋼集團總經理王喆說。



“目前，辛集市的氫能產業已初步形成‘制、儲、運、加、用’全鏈條閉環。下一步，我們要把氫能產業作為實現換道領跑、彎道超車的重要產業來抓，加快傳統皮革業的新舊動能轉換，逐步增加其在工業增加值中的占比。”王信凱說，辛集市將完善產業發展規劃，著力打造氫能特色製造園區；加大氫能產業發展配套支持力度，強化人才引進、要素保障等政策服務，提供更多氫能應用場景；大力引進培育氫能源企業，注重強鏈補鏈，夯實燃料電池系統及關鍵零部件等核心環節，把辛集市打造成為縣域範圍內氫能全產業鏈發展的示範引領區。