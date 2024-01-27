伊朗官員：伊朗和巴基斯坦大使恢復外交使命

中評社北京1月27日電／據新華網報導，伊朗外交部南亞總司長穆薩維26日宣布，伊朗和巴基斯坦大使恢復外交使命。



穆薩維在社交媒體上發文說：“伊朗和巴基斯坦人民及當局對兩國關係恢復良好感到高興。”



據伊朗伊斯蘭通訊社報導，巴基斯坦駐伊朗大使穆罕默德·穆達西爾·提普26日抵達伊朗首都德黑蘭。與此同時，伊朗駐巴基斯坦大使禮薩·阿米裡·穆加達姆當天下午抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡。



伊朗塔斯尼姆通訊社本月16日晚報導，恐怖組織“正義軍”在巴基斯坦境內的2個重要據點當天被導彈和無人機摧毀。巴基斯坦外交部17日凌晨發表聲明說，伊朗無端侵犯巴領空導致2名兒童死亡、3名女孩受傷，巴方對此強烈抗議與譴責。巴基斯坦外交部同日宣布召回該國駐伊朗大使。



巴基斯坦外交部18日發表聲明說，巴方當天上午襲擊了伊朗錫斯坦－俾路支斯坦省的“恐怖分子”藏身處，打死多名“恐怖分子”。伊朗外交部當天召見巴基斯坦駐伊朗臨時代辦，對巴方襲擊表示抗議並要求巴方作出解釋。



巴基斯坦看守政府總理卡卡爾19日主持召開了巴國家安全委員會會議，會議決定通過對話和外交方式同伊朗相互克服“小問題”。巴外交部同日發表聲明說，巴伊兩國外長當天通電話，雙方一致同意緩和局勢。巴基斯坦外交部與伊朗外交部22日發表聯合聲明說，兩國駐對方國家大使將在26日前返回駐在國崗位。