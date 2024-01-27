中評社北京1月27日電／據經濟日報報導，洞台，是一個村名。距慕田峪長城8公里，距京郊響水湖4公里。



寒冬乍暖，沿懷柔鄉路尋訪洞台村，仿佛是去探訪一位老友故知。清晨的陽光灑向燕山山脈，沿著蜿蜒山路驅車行進，便來到這個青山環繞的靜謐村莊。



駕車衝上一處百米斜坡，幾棵高大的核桃古樹旁，見一家叫“井鄰”的花園民宿：八家為一井，三井為一鄰。借古言今，建造者有意打造一個資源共享、睦鄰友好的鄉村社區。



民宿創辦人石晶看著藍天白雲重叠高山長大。在互聯網行業打拼多年後，她重回寧靜鄉村創業，還把鄉村生活方式作為賣點。上百棵百年栗樹、核桃樹與近萬平方米的草坪，是“井鄰”與其他民宿最大的區別。繁盛鮮花、樂趣農場，吸引著城裡的情侶來這裡辦婚禮，他們背靠長城，在燦爛繁星和古栗樹的見證下，許下共度一生的誓言。



看重這份閑適，嫁到中國的越南人阮玉恒把家從城裡搬到了這裡。“越南生活節奏比較慢，來到洞台村就像是回家。”負責“井鄰”烘焙房和活動策劃的阮玉恒把越南咖啡豆帶到洞台村。現在，咖啡店裡大部分員工是村裡大姐，她們不僅跟阮玉恒學會了做咖啡，又學起了插畫、扎染、烘焙。



“最近幾年流行‘習慢者’這個概念，就是習慣慢慢去生活的人。我來到井鄰是想變成習慢者，也想讓每個前來度假的遊客感受慢生活的時光。”阮玉恒說，最美的日子是能在自然裡自然醒，聽著鳥聲，看著陽光，任窗外花開花落，雲來雲往，都能安靜下來思考。慢慢地吃飯，仔細品味每一口食物，慢慢閑逛看看整個園區的花草，徒步村莊，爬爬山，找到自己真正的方向。



山一程、水一程，風一更，雪一更，連起來，就是漫漫人生路。洞台村有個更宏偉的目標——打造鄉村版的“阿那亞”，這裡的父老鄉親，正用獨特的鄉村生活方式，提升鄉村生活的品質與吸引力。