10位在韓中國人民志願軍烈士身份成功確認

中評社北京1月27日電／據新華社報導，近日，退役軍人事務部發布最新在韓中國人民志願軍烈士尋親成果，10位烈士身份已經確認。這是自2022年7月國家烈士遺骸DNA鑒定實驗室成立以來，退役軍人事務部首次對外發布在韓中國人民志願軍烈士遺骸鑒定成果。



確認身份的10位烈士中，林成旺、史萬忠是2021年第八批迎回安葬的在韓中國人民志願軍烈士，陳漢官、索維亮、李延學、白存任、李仁鬆、王希顔、邱能慶、韋恒蘭均為2020年第七批迎回安葬的在韓中國人民志願軍烈士。



近年來，退役軍人事務部烈士遺骸搜尋鑒定中心深入開展遺物整理、辨識和分析，以印章等標注個人身份信息線索的遺物為重點，陸續發布烈士尋親線索，發動社會各方面力量，共同找尋烈士親屬。



在此基礎上，依托國家烈士遺骸DNA鑒定實驗室，建成了國家烈士遺骸DNA數據庫和烈士親屬DNA數據庫，破解遺骸DNA身份識別難題，突破複雜親緣關係鑒定等關鍵技術，已先後為20名烈士確認身份。



據瞭解，從2014年至今，我國已連續10年迎回十批938位在韓中國人民志願軍烈士遺骸。為這些烈士確認身份、找到親人，讓他們從“無名”到“有名”、從“回國”到“回家”，不僅是烈士親屬跨越數十載的祈盼，也是全社會共同的心願，更是黨和國家對烈士的尊崇與銘記。