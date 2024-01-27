中國女子夏威夷被潑化學液體　警方公布細節

夏威夷（美国），2023年8月24日。（图片来源：新华社） 中評社北京1月27日電／據中國僑網報導，中國駐洛杉磯總領館26日通報：1月23日晚，一名中國公民在夏威夷檀香山市區街道被潑化學液體，嚴重受傷，入院治療。



據美國夏威夷當地媒體報導，這起事件發生在當地時間周二晚間9點15分左右，受害者是歐胡島瑪利諾學校（Maryknoll School）的客座中文教師，年僅25歲。案發時，她在百貨公司旁的星球健身（Planet Fitness）附近散步，一名男子將液體潑到了她身上，導致她的皮膚和衣服被燒傷。



化學物質導致女子臉部、手臂和上半身灼傷。她還誤吸入了一些化學物質，導致喉嚨和肺部受傷。警方表示，目前仍未確定攻擊中使用的化學物質。目前警方也還未逮捕任何人，也尚未釐清攻擊的可能動機。夏威夷檀香山警方25日公布了嫌犯的監控視頻和照片。警方稱，嫌犯20多歲，中等身材，犯案時穿著黑色連帽夾克、迷彩褲和白色口罩。



中國駐洛杉磯總領事館總領事郭少春第一時間向夏威夷州政府負責人提出交涉，對案件的發生表達高度關切，強烈譴責凶手殘忍不法行為，要求夏州政府全力協調救治受傷中國公民，敦促警方加緊偵辦案件，盡快將凶手繩之以法，並查明其作案動機。



中國駐洛杉磯總領館已派出工作組於24日緊急趕赴檀香山開展工作。目前，當地警方已進行立案，正在調查偵辦。總領館提醒中國公民提高風險意識，加強自我保護。