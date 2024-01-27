“爾濱現象”會不會只是“曇花一現”？

中評社北京1月27日電／據新華社報導，哈爾濱冰雪旅遊火爆“出圈”，成為這個冬天中國文旅經濟最閃亮的景觀。“爾濱現象”引起廣泛關注，人們在紛紛點贊的同時，也不免會問：哈爾濱的走紅只是流量的狂歡嗎？會不會“曇花一現”？



記者調查發現，“爾濱現象”的出現固然離不開互聯網助力，但更重要的是“勢成之”：“乘勢”——“冰天雪地也是金山銀山”理念啟迪之下，哈爾濱憑借優越“冷資源”和深厚文化發展特色文旅“熱經濟”；“造勢”——當地政府和企業“預則立”，為疫情過後首個冰雪季早早做起功課；“順勢”——妥善應對挑戰後“爾濱”愈發自信，市民主人翁熱情迸發，社交媒體熱度持續。是這樣的時與勢，讓冰城“火”了。



“‘爾濱’這次火爆出圈，煙火氣滿滿、活力滿滿、熱情滿滿、信心滿滿”，哈爾濱市的城市管理者說，“我們更有底氣書寫特色文化旅遊的新篇章”。



“井噴式”增長，“冰城”今冬如此耀眼



這個冬天，來哈爾濱賞冰玩雪，成為全國各地人們的新時尚。



1月25日，哈爾濱冰雪大世界正式開園第39天。夜幕下，這座巨大的冰雪樂園人潮湧動，流光溢彩。遊客觀賞冰雕雪塑之餘，爭相體驗超級冰滑梯、雪花摩天輪等“王牌”娛樂項目，跟隨網紅主持人“左右哥”的口令盡情舞動，現場化作一片歡樂的海洋。“好看又好玩，不虛此行！”西安遊客盧暢笑著說。



不僅哈爾濱冰雪大世界、中央大街等熱門景點景區人頭攢動，紅專街早市、道裡菜市場，甚至一些洗浴中心都人氣十足。這個冰雪季，“冰城”迎來“高光時刻”，成為國內最熱門的冰雪旅遊城市。數據顯示，僅2024年元旦假期三天，哈爾濱累計接待遊客達304.79萬人次，旅遊收入逾59億元，均創歷史新高，哈爾濱太平國際機場旅客吞吐量20.5萬人次，同比增長93.8%。

