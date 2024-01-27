【
大
中
小
】 【
打 印
】
國際法院要求防止在加沙出現種族滅絕行為
http://www.CRNTT.com
2024-01-27 10:50:12
中評社北京1月27日電／據新華網報導，聯合國國際法院26日在海牙發布臨時措施，要求以色列立即採取行動，防止任何可能使加沙地帶巴勒斯坦人遭受種族滅絕的行為。南非2023年12月29日向聯合國國際法院提起訴訟，指控以色列在加沙地帶實施種族滅絕。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
世衛組織總幹事呼籲在加沙停火
(2024-01-27 10:48:45)
加沙地帶：關愛兒童
(2024-01-26 16:49:44)
美媒：以軍正在加沙地帶邊界建立緩衝區
(2024-01-26 10:36:01)
“加沙停火！”示威者14次打斷拜登演講
(2024-01-24 22:05:13)
巴勒斯坦強烈譴責“第三階段”將持續6個月
(2024-01-24 19:21:32)
世糧署：加沙地帶饑荒風險與日俱增
(2024-01-24 15:16:11)
以據報向哈馬斯提議停火兩個月 換取人質獲釋
(2024-01-23 17:16:25)
以軍稱對加沙南部汗尤尼斯發動大規模攻擊
(2024-01-23 13:06:48)
加沙地帶南部城市汗尤尼斯遭襲 10人死亡
(2024-01-22 12:01:25)
以總理拒絕結束衝突換取被扣押人員獲釋
(2024-01-22 10:07:50)