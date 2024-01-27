國際法院要求防止在加沙出現種族滅絕行為

中評社北京1月27日電／據新華網報導，聯合國國際法院26日在海牙發布臨時措施，要求以色列立即採取行動，防止任何可能使加沙地帶巴勒斯坦人遭受種族滅絕的行為。南非2023年12月29日向聯合國國際法院提起訴訟，指控以色列在加沙地帶實施種族滅絕。