下一個60年，中法交往應繼續敢為人先

1月25日，中法建交60周年招待會在北京國家大劇院舉行，國家主席習近平發表視頻致辭。（新華社記者 李學仁 攝） 中評社北京1月27日電／1月25日，北京，國家大劇院。法國作曲家古諾創作的歌劇《羅密歐與朱麗葉》如約而至。中外藝術家聯袂奉獻了一場精彩的文化盛宴，也為中法建交60周年獻上了一份“特殊禮物”。



在當晚舉行的中法建交60周年招待會上，中法元首共同發表視頻致辭。中國國家主席習近平強調，中法關係的獨特歷史塑造了獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的“中法精神”，並就未來深化中法合作提出四點倡議。法國總統馬克龍表示，雙方有責任共同建設既滿足兩國人民需要、也有利於世界和平穩定的夥伴關係。這說明，兩國元首對推進中法合作有著高度共識。



在中國與西方國家的交往中，法國的角色與眾不同。它是第一個同中國正式建交的西方大國，也是第一個同中國建立全面戰略夥伴關係以及開展戰略對話的西方大國。1964年1月27日，在冷戰陰雲籠罩下，中法兩國同時發布聯合公報宣布建交，被西方輿論稱為“外交核爆炸”。中法建交，充分展現了老一輩領導人非凡的智慧和勇氣，打開了中西方交往合作的大門，也為處於冷戰中的世界帶來希望，是國際關係史上的一件大事。



60年來，儘管國際風雲變幻，中法關係始終走在中國同西方國家關係前列。高層交往密切，戰略對話、高級別經濟財金對話、高級別人文交流機制“三輪驅動”，雙邊關係總體保持了穩定。這背後的原因是什麼？



在十年前慶祝中法建交50周年時，習近平主席總結了16個字的“中法精神”。今天，習主席再次強調了這一精神。分析人士稱，“中法精神”是外界理解中法關係過去、現在與未來的一把“金鑰匙”。其中，獨立自主是中法兩個民族共同的精神品質，這使得兩國關係能夠克服國際形勢變化的衝擊，聚焦合作，妥處分歧，成為中西方國家關係典範。



當前，世界正在經歷百年變局，個別大國為維護霸權地位製造陣營對立，加劇了動蕩與分裂。國際社會擔憂世界再次面臨“新冷戰”。作為曾聯手打破冷戰堅冰的兩個大國，中法在新的時代如何交往？如何擔負起大國責任？



習主席在視頻致辭中指出，中法要堅定不移地發展雙邊關係；擴大人文交流、促進民心相通；共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化；堅持互利共贏。可以看出，這四點倡議立足於拉緊中法共同利益紐帶，也著眼共同承擔更大的世界責任，為下一個60年中法關係發展指明了方向。

