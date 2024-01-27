中評社北京1月27日電／據經濟日報報導，日前，工業和信息化部、國家發展改革委、金融監管局聯合印發了《製造業卓越質量工程實施意見》（以下簡稱《意見》），提出了中國製造業的質量前景：到2027年，我國製造業質量水平顯著提升，企業質量管理能力顯著提高，產品高端化取得明顯進展。這是新時期製造業高質量發展的現實需要，也是製造業由大變強的必由之路。《意見》明確了四項重點任務，即增強企業質量意識、提升企業質量發展能力、推進質量管理數字化、開展質量管理能力評價。而“卓越質量”的要求是，質量管理體系更加全面、質量發展動力更加強勁、質量數字轉型更加成熟、質量績效表現更加優異，由此明確了製造業達到出類拔萃的標準。



可以說，這是我國在2015年開始實施《中國製造2025》的基礎上又一個迎勢而上的戰略規劃和行動綱領。製造業數十年對質量標準孜孜以求，新的戰略規劃標誌著中國製造業質量工程進入新階段。

這一行動綱領是基於中國工業規模和結構的歷史性變遷。今天的中國製造業體系和技術格局，已經奠定穩固的“金字塔”型結構，其底基和頂尖都極具中國特色。看“底基”，作為全球第二大經濟體和第一大製造業大國，中國經濟具備今非昔比的規模實力、技術潛力、基礎設施、資金能力和管理經驗，有培育高質量製造業的雄厚沃土。看“頂尖”，一些科技領域和優勢企業的製造業產品質量已具備尖端優勢。儘管中國製造業的整體質量水平還有待提升，但一些高技術製造業尖端產品，已如星火閃爍，令世界驚嘆。特別是一些製造業企業已從生產製造型轉向創新領先型，正成為引領產業發展的領袖企業。



中國製造業形成明顯的產業轉型和結構升級態勢，並非局限於少數企業或局部領域，而是漸成星火燎原之狀；不再單靠企業閉門十年磨一劍，而是全產業全領域的整體奮發。這是大勢所趨，是中國製造業的系統性素質提升。



當然，在現實中，既然製造業質量結構是金字塔型的，那麼各企業就不可能齊步走、有同樣的質量水平，而且企業的質量戰略本身就是差異化的創新行為。但是，新時期的製造業質量行動，已不是少數企業的“先知先覺”行為，而是產業發展的整體性方向。也正因為這樣，它才會成為國家最高工業管理部門的重點關切，並且得到了較全面部署。可以預期，今後將有更為具體的執行舉措，以跟近形勢和解決問題。可見，局部努力的普遍化，終成全局部署的新戰略。



製造業質量不僅僅是技術問題，也是工業化的文明新形態表現，體現為中國製造的新思路、大政策。中國的新型工業化，以追求數量轉向以高質量為方向，本質上也是創造工業文明的新形態。製造業質量目標，不再以產品生產規模的數量擴張為訴求，而是更具有高質量意識，具有多目標、高標準要求。因此，即使是技術含量最高的工業制成品，也要“技術上得去”“價格下得來”“市場有規模”“產品瑕疵少”“百姓用得好”，這全面系統體現了工業文明新形態的高質量方向。



由此可見，製造業高質量戰略具有深刻的親民性。讓極端高技術的製造業產品成為大眾消費產品，這是對企業最高的技術和質量要求。以芯片為例，技術質量要求不僅體現為高科技的產品孵化和產業化，而且體現為應用領域的廣泛性和民眾受惠的普遍性。從軍用到民用，是芯片產業發展的“跳躍”。越來越多的消費者擁有了對高質量產品的需求，因而企業的質量意識也要相應地從“高質高價高收益”升華為“提供高質量產品是體現對消費者的尊重”，若生產了低質產品甚至會有深深的自責。兢兢業業才能創造好產品，小心謹慎不出低劣品，安全可靠，精益求精，就表明高質量意識植入了新型工業化的文明形態機體，深入人心，更有助於攀登上製造業質量新高峰。