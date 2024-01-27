天津東麗融入京津冀發展有後勁

中評社北京1月27日電／據經濟日報報導，古為退海之地，今為“黃金走廊”。京津冀協同發展10年來，位於津濱雙城之間的天津市東麗區，聚焦全國先進製造研發基地建設，建平台、促承接、強產業，融入協同發展國家戰略，蓬勃發展的現代化產業正在這片熱土崛起，助力東麗區邁向高質量發展。



一組數據展示了協同發展帶來的成果。10年來，天津市東麗區累計引進北京項目1300餘個、協議投資額突破1564億元。天津華明—東麗湖協同創新平台作為京津冀產業合作重點平台，集聚清華系、國家知識產權局專利局專利審查協作天津中心、中國地調局水環中心等一批國家級科研創新服務資源，並培育出國家級“小巨人”企業15家、國家級重點專精特新“小巨人”企業4家、國家高新技術企業600家。



天津市東麗區副區長連欣表示：“融入京津冀協同發展是巨大機遇，更是落實天津高質量發展‘十項行動’重要舉措。東麗區出台了《東麗區推動製造業高質量發展具體舉措》，實施產業強基、產業集群培育、產業協同開放等8項工程，重點是集聚京津科技資源，大力發展先進製造業，通過補鏈、延鏈、升鏈、建鏈，促進企業智能化改造、數字化轉型，加快完善現代化產業體系。”



搭建平台促協同



協同發展“一盤棋”，重點之一是依托京津冀各自資源優勢，加強協同創新支撐、完善區域創新體系，整合創新資源，破解京津冀三地科技創新資源分布不均衡的難題。



天津市東麗區華明高新區映春路，一條航空航天產業鏈正在悄然集聚。



1月12日，天津愛思達航天科技有限公司廠房內，直徑1.6米、軸高5米的火箭整流罩高高吊起，安放到專用運輸車上，將赴外省總裝測試。這是天津愛思達創業5年來生產的第36個商用火箭整流罩。



天津愛思達總部基地總經理金一說，天津製造業優勢明顯，愛思達2018年從北京來東麗區拓展創業，如今不僅擴建成建築面積超4.2萬平方米愛思達航天總部基地，營業收入更從千萬元增長到4億元，員工數量達到400多人。商業火箭整流罩、無人機碳纖維結構件等拳頭產品達到國際領先水平。

