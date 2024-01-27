停火談判難推進　以軍空襲又致加沙大量傷亡

中評社北京1月27日電／據新華網報導，多家媒體25日報導，美國中央情報局和以色列情報和特勤局（摩薩德）負責人將在歐洲與卡塔爾、埃及官員會晤，推進巴以停火及釋放被扣押人員談判。不過，消息人士說，目前衝突雙方仍有較大分歧，因而談判進程緩慢。



同一天，以色列軍方繼續空襲巴勒斯坦加沙地帶，造成大量人員傷亡。美方官員繼前一天“罕見譴責”後，再次呼籲以色列“必須保護平民”。



談判“十分複雜”



美國《華盛頓郵報》等媒體25日援引消息人士的話報導，中情局局長威廉·伯恩斯和摩薩德局長達維德·巴爾內亞今後幾天將在歐洲與卡塔爾、埃及官員會晤。不過，報導沒有提及會晤具體地點。



中情局和白宮拒絕就報導置評。



以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）去年11月曾達成人道主義臨時停火。在7天臨時停火期間，以方釋放240名巴勒斯坦人，哈馬斯釋放100餘人。



據多家媒體報導，目前以色列和哈馬斯正圍繞臨時停火一個月以交換在押人員展開談判，但雙方就如何永久結束這一輪衝突依然談不攏，哈馬斯拒絕在商定如何永久停火前推進臨時停火談判。



以色列《新消息報》援引以方官員的話說，以色列與哈馬斯的新一輪談判“十分複雜，將持續很長時間”。美國Axios新聞網站則援引匿名以色列官員的話報導，以方曾向哈馬斯提出最長停火兩個月以換取哈馬斯釋放全部被扣押人員。



加沙民眾無處逃生



同在25日，以色列繼續推進在加沙地帶的軍事行動。加沙地帶衛生部門25日發布的數據顯示，以軍過去24小時對加沙地帶的襲擊共造成200人死亡、370人受傷。



多家媒體報導，以軍當天空襲加沙地帶北部加沙城，造成20人死亡，大約150人受傷。巴方則指認以軍空襲等待領取救濟食品的民眾，這是“戰爭罪和種族滅絕”。



在加沙地帶中部，以軍空襲努賽賴特難民營一處住宅，造成十餘人死亡，多人被埋在廢墟下。



在加沙地帶南部城市汗尤尼斯，以軍炮擊兩所醫院周邊地區，導致不少醫護人員、病患及在醫院尋求庇護的人受困。



聯合國官員25日說，以軍要求在汗尤尼斯一處聯合國培訓中心內避難的大約3萬名民眾撤離，不少人已經排隊步行離開。一天前，那裡遭以軍炮彈擊中起火，80餘人死傷。



當地民眾穆薩·阿布·優素福告訴法新社記者：“我不知道自己還能去哪裡。”

